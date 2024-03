Jena. Unbekannte haben sich an einem Porsche zu schaffen gemacht und ein Hochsitz ist beschädigt worden. Die Meldungen der Polizei für Jena:

Unbekannte haben in Jena an einem Porsche einen teuren Radsensor ausgebaut und gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte Halter am Mittwoch festgestellt, dass an seinem in der Buchaer Straße abgestellten Fahrzeug der Abstandssensor fehlte. Dieser hat den Angaben zufolge einen Wert von über 2000 Euro. Hinweise zu den Tätern gebe es derzeit nicht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Jagdkanzel beschädigt

Wie ein Revierpächter am Mittwoch feststellen musste, ist eine Jagdkanzel zum Ziel von Unbekannten geworden. Laut Polizei hatten diese die Leiter des Hochsitzes im Jagdrevier Göschwitz abgesägt und neben die Kanzel gelegt. Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag beziffert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Mit knapp einem Promille erwischt

Ein 24-jähriger Toyota-Fahrer ist am Donnerstagfrüh kurz nach 1 Uhr von einer Polizeistreife auf der Stadtrodaer Straße kontrolliert worden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp einem Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

