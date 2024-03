Jena. Stadtmuseum lädt am Sonntag ein. Sprechstunde mit Stadtrat. Jetzt anmelden für den „Girls’ Day“ und „Boys‘Day“,

Kunstsammlung lädt zu einem Familientag ein

Familien und Kinder aufgepasst! Die Kunstsammlung Jena lädt zu einem weiteren besonderen „Rahmenprogramm“ rund um die aktuelle Wechselausstellung ein: Am Sonntag, 10. März, 14 bis 16 Uhr, wird es die Möglichkeit zu einem Impulsrundgang durch die Ausstellung zur Jenaer Künstlerin Frida Mentz-Kessel geben. „Dabei wollen wir unsere Lieblingsbilder finden und im Anschluss gemeinsam in der Museumswerkstatt individuelle Bilderrahmen gestalten“, heißt es in der Einladung. Hierfür sollen Rahmen beklebt, beschrieben, bemalt und neu gefüllt werden. Mit unterschiedlichen Materialien weiter gestaltet, verlassen Frida Mentz-Kessels Bilder so die Rahmen des Museums und können in ganz Jena ein neues Zuhause finden. Für alle ab vier Jahren.

ADFC mit Fahrrad-Codierungen am Dienstag

Der ADFC Jena – Saaletal bietet am Dienstag, 12. März, wieder Fahrrad-Codierungen an. Von 16 bis 18 Uhr steht das Team im Eingangsbereich des Gebäudes Spitzweidenweg 107 (neben der Tankstelle in der Camsdorfer Straße) bereit. Mit einem Nadel-Codierer versieht der ADFC Fahrräder mit Stahl- oder Aluminium-Rahmen mit einer eindeutigen Kennzeichnung. Die Codierung von E-Bike-Akkus ist nach Absprache möglich. Für einen reibungslosen Ablauf bittet man um vorherige Anmeldung unter der Nummer 0151-26576189 oder per E-Mail an werkstatt@adfc-jena.de. Mitzubringen sind neben dem Fahrrad ein Ausweisdokument und der Eigentumsnachweis sowie 10 Euro in bar, für ADFC-Mitglieder ist der Service kostenfrei! Zusätzlich öffnet unsere Selbsthilfe-Werkstatt im Keller des Gebäudes an jedem zweiten und vierten Dienstag im Monat von 16 bis 19 Uhr ihre Türen.

Beratung für Menschen mit Hörproblemen

Die Beratungsstelle des Deutschen Schwerhörigenbundes bietet mit Ihrem mobilen „Sozialen Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen“ wieder im AWO-Zentrum in der Kastanienstraße 11 in Lobeda am Montag, 11. März, von 12 bis 13 Uhr eine kostenlose und unabhängige Beratung für Menschen mit Hörproblemen an. Die nächste Beratung findet dann am 8. April statt.

VHS-Kurs macht die Menschen „klimafit“

Immer mehr Hitzetage über 30 Grad, Dürrephasen und Starkregenereignissen – die Auswirkungen des Klimawandels sind längst auch bei uns unübersehbar. Entsprechend fordern immer mehr Menschen ein entschlossenes Handeln für mehr Klimaschutz von der Politik. Aber nicht nur die Politik ist gefragt. Auch jeder einzelne kann etwas gegen den Klimawandel tun. Wie genau das möglich ist, vermittelt der VHS-Kurs „klimafit“. An sechs Kursabenden werden die Teilnehmenden mit den wissenschaftlichen Grundlagen zum Thema Klima und Klimawandel vertraut gemacht. Der Fokus liegt auf Veränderungen, die der Klimawandel in Deutschland und in der Region herbeiführt und vermittelt Wissens- und Handlungskompetenz zum Klimawandel vor der Haustür. Der Kurs findet dienstags ab dem 9. April an sechs Abendenden in der Zeit von 18 bis 21 Uhr statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Diese kann online auf der VHS-Webseite erfolgen. Die Kurs-Nummer lautet: 24F10410. Die Kursgebühr beträgt 17 Euro.

Familientanz in der Lisa

Junge und Junggebliebene können sich beim Familientanz im Stadtteilzentrum Lisa immer wieder aufs Neue bei Musik und Tanz amüsieren. Am 9. März sorgt ab 20 Uhr DJ Max mit Rock, Pop und Schlager für gute Stimmung. Karten gibt es für zehn Euro an der Abendkasse.

„Girls’ Day“ und „Boys‘Day“ an der Ernst-Abbe-Hochschule

Die Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) Jena öffnet am 25. April wieder ihre Türen für den „Girls’ Day“ und den „Boys‘Day“, deren Ziel es ist, eine klischeefreie Berufs- und Studienorientierung für Mädchen und Jungen zu fördern. Mädchen lernen an diesem Tag Berufe oder Studienfächer kennen, in denen Frauen in der Regel unterrepräsentiert sind. Jungen hingegen entdecken Berufe oder Studienfächer, die eher selten von jungen Männern gewählt werden. Die EAH Jena beteiligt sich in diesem Jahr mit vielfältigen Workshops zum Mitmachen und Ausprobieren für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7. Die Schülerinnen und Schüler können sich persönlich orientieren, wegweisende Erfahrungen sammeln und ganz nebenbei mit Lehrenden in Kontakt kommen und Hochschulluft schnuppern. Der Aktionstag endet mit der Übergabe der Zertifikate und einem gemeinsamen Mittagessen in der Mensa Carl-Zeiss-Promenade. Weitere Informationen zu den konkreten Angeboten und zur Anmeldung finden Sie unter: www.girls-day.de/Radar und www.boys-day.de/boys-day-radar

Die EAH bietet einen Zukunftstag für Mädchen und Jungen an. © kompetenzz.de | Marc Beckmann

Sprechstunde mit Wolfgang Volkmer (Bündnisgrüne)

Stadtratsmitglied Wolfgang Volkmer (Bündnisgrüne) nimmt sich am Montag, 11. März, zwischen 17 und 18 Uhr Zeit für Fragen und Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern. Interessierte erreichen ihn telefonisch unter der Nummer 03641-449303. Volkmer ist stellvertretender Vorsitzender der bündnisgrünen Stadtratsfraktion und Mitglied im Werkausschuss Kommunale Immobilien sowie im Jugendhilfeausschuss. Er beschäftigt sich unter anderem mit den Themen Internationalität und Bildung.