Jena. Eine Auseinandersetzung in Winzerla ist eskaliert und einen Streich unter Schülern hat ein Zeuge missverstanden. Die Meldungen der Polizei für Jena:

In der Hermann-Pistor-Straße in Winzerla ist am Donnerstagnachmittag ein Streit zwischen zwei 21 und 30 Jahre alten Brüdern und einem 47-Jährigen eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, attackierte der Mann die Brüder mit einem Stein und traf dabei beide im Kopf- bzw. Oberkörperbereich. Alle drei Personen seien namentlich bekannt gemacht worden. Es habe auch körperliche Übergriffe der Brüder gegen den 47-Jährigen gegeben, hieß es weiter. Alle drei Beteiligten erlitten Verletzungen bei der Auseinandersetzung und mussten medizinisch versorgt werden. Der genaue Tatablauf ist nunmehr Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Streich fehlgedeutet

Ein Streich unter zwei Schülern ging Donnerstagmittag in Jena nach hinten los. Laut Polizei war ein 13-Jähriger mit einer Klassenkameradin auf dem Heimweg von der Schule in der Platanenstraße unterwegs. Hier alberten beide herum und aus Spaß nahm der Junge ihr den Schulranzen weg. Das interpretierte jedoch ein Unbekannter, der die Situation aus seinem Entsorgungsfahrzeug heraus beobachtete, anders. Der zwischen 30 und 40 Jahre alte Mann stieg aus und packte den Jungen recht unsanft am Arm. Anschließend forderte er die Herausgabe des Rucksacks an das Mädchen, was der 13-Jährige dann auch machte. Durch den Griff habe der Junge Schmerzen erlitten. Die Ermittlungen zu dem Vorfall sowie zu dem Unbekannten dauern an.

Sicherheitsdienst bestohlen

Aus dem Fahrzeug des Mitarbeiters eines Sicherheitsdienstes hat ein Unbekannter in Jena ein Mobiltelefon und eine Tasche gestohlen. Nach Polizeiangaben hatte der 43-Jährige am Donnerstagabend in der Ludwig-Weimar-Gasse kurz seinen VW verlassen. Diesen Moment nutzte ein Dieb, um die Autotür des unverschlossenen Fahrzeugs zu öffnen und die Sachen aus dem Innenraum zu entwenden.

