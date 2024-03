Jena. Die Ärzte des Universitätsklinikums streiken wieder. Bereits im Januar forderten sie mehr Gehalt. Das Geld ist aber nur Mittel zum Zweck.

Am Universitätsklinikum Jena (UKJ) haben Ärztinnen und Ärzte am Montag, 11. März, für mehr Gehalt und höhere Zuschläge ihre Arbeit niedergelegt. Der Marburger Bund hatte erneut zu Streiks aufgerufen, nachdem die vierte Verhandlungsrunde Ende Februar gescheitert war. Nach Aussage des Marburger Bundes nahmen mehr Ärztinnen und Ärzte am Streik teil als im Januar – da waren es 100 Mediziner, die ihre Arbeit niederlegten.

Einschränkungen im Klinikbetrieb

Patienten und Patientinnen haben im Verlauf des Tages mit Einschränkungen zu rechnen: Es kann zu längeren Wartezeiten kommen und Termine mussten abgesagt werden. Der Normalbetrieb sei nach den Streikaktivitäten von 8 bis 10 Uhr wieder eingeleitet worden. Einen Notdienst hatte der Marburger Bund ohnehin eingerichtet, um lebensnotwendige Operationen durchführen zu können.

12,5 Prozent mehr Gehalt und höhere Zuschläge für Schichten außerhalb der regulären Arbeitszeit fordert der Marburger Bund. Es geht nicht nur um eine angemessene Bezahlung, sondern auch darum, die schlechten Arbeitsbedingungen „teurer zu machen“, betonte der Geschäftsführer des Marburger Bundes Thüringen, Henning Haslbeck.

Ärzte streiken nicht nur für mehr Geld

Bisher würden keine Überstunden erfasst. Das sei eine „Nicht-Umsetzung“ des Tarifvertrages, sagt Haslbeck. Außerdem müsse die Lücke zu anderen Klinikträgern in der Bezahlung ihrer Mitarbeiter geschlossen werden. Das solle verhindern, dass Fachkräfte abwandern und der Arbeitsplatz an Unikliniken noch unattraktiver wird. Das kann zu einem Teufelskreis werden: Den Mangel an Personal müssen die verbliebenen Mitarbeiter ausgleichen, so Haslbeck.

Bundesweit betreffen die Tarifverhandlungen 23 Universitätskliniken, an denen 20.000 Ärztinnen und Ärzte beschäftigt sind. Am 25. März gehen die Verhandlungen in Berlin in die nächste Runde.

