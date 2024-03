Jena. Unterschiedliche Konzerte und der Tag der Physik laden ein.

Jazz im Café Wagner

Die dreiköpfige Band „I Am Three“ folgt dem Geist des US-amerikanischen Jazz-Kontrabassisten Charles Mingus. Der Mingussche Geist schwebt auch bei ihrem neusten Werk „In other words“ über allem. Silke Eberhard (Altsaxofon), Nikolaus Neuser (Trompete) und Christian Marien (Schlagzeug) zeigen sich wild und experimentierfreudig, voller Groove und eng verzahnter Interaktion. Die Kompositionen stammen aus den Federn der drei auf allen Ebenen des Projekts gleichberechtigten Bandmitglieder. „In Other Words“: Es wird aufregend im Cafe Wagner, Kochstraße 2a, am Dienstag, 19. März, 20 Uhr.

Konzert der Gefühle in der Stadtkirche Jena

Ronny Weiland, der Sänger mit der tiefen Gänsehautstimme, geht mit seinem neuen Programm „Konzert der Gefühle“ auf Deutschlandtour. Das „Konzert der Gefühle“ beinhaltet die großen Erfolge der Meister und klassische Melodien. Zu hören sind unter anderem „Freude schöner Götterfunken“, „Ave Maria“ und das Lied des Gefangenchors aus „Nabucco“. Erinnerungen an Kindheit und Jugend werden geweckt, wenn Ronny Weiland alte deutsche Volkslieder singt, Lieder, die man aus dem Elternhaus kennt und die alle in der Schule gelernt haben, die einen ein Leben lang begleiten. Weiterhin singt er Titel, die aus seiner eigenen Feder stammen („Betende Hände“, „Gib Eltern etwas wieder“), und er erfüllt garantiert die Wünsche der Gäste, wenn er aus Franz Lehars Operette „Der Zarewitsch“ das bekannte Wolgalied vorträgt.

Der gelernte Steinmetzmeister erhielt vom Management seines großen Vorbildes Ivan Rebroff am Anfang seine Karriere große Unterstützung. Man erkannte, was in dem Thüringer steckt und stellte eine Verbindung zu Ivan Konsulov in der Schweiz her, der Ronny Weiland weiter in Gesang ausbildete.

Am Samstag, 16. März, 16 Uhr ist er in der Stadtkirche Jena zu Gast. Tickets gibt es in der Tourist-Information Jena sowie in den TA-, OTZ- und TLZ-Pressehäusern (Hotline 0361/227 5227) oder unter www.ticketshop-thueringen.de.

Den Physikern der Jenaer Universität aufs Dach steigen

Sie wollen den Physikern der Universität Jena einmal aufs Dach steigen? Kein Problem: Die Gelegenheit bietet sich am Dienstag, 19. März, um 13 Uhr. Im Rahmen des Tages der Physik und Astronomie lässt Volker Tympel vom Helmholtz-Institut ab 13 Uhr vom Dach des Gebäudes Max-Wien-Platz 1 aus einen Stratosphärenballon steigen. Eine Stunde später, ab 14 Uhr, wird Tympel im Großen Hörsaal der Physik (Max-Wien-Platz 1) live darstellen, welche Sondendaten der Ballon liefert.

Das Ballon-Experiment gehört zum Tag der Physik und Astronomie, zu dem die Physikalisch-Astronomische Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität am 19. März einlädt. Der Tag steht unter dem Motto: „Materials and Life“. Das umfangreiche Programm beginnt um 10 Uhr und richtet sich an Schüler, Studenten, Alumni und alle, die sich für Physik und Astronomie begeistern.

Wer sich für ein Physikstudium in Jena interessiert, ist am 19. März ab 10 Uhr eingeladen, die Mitmachexperimente und Informationsstände im Foyer des Max-Wien-Platzes 1 zu besuchen. Studenten des Fachschaftsrates stehen den neugierigen Besuchern Rede und Antwort. Einen Reigen von Vorträgen eröffnet Klaus D. Jandt vom Otto-Schott-Institut für Materialforschung um 10.30 Uhr. Er erläutert „Wie Materialien funktionieren: Aufbau und Physik moderner Werkstoffe“.

In weiteren Vorträgen geht es unter anderem um das Studium der Physik und Materialwissenschaft in Jena und um die Frage, wie Schäden durch Wasserstoffversprödung unser tägliches Leben beeinflussen. Zudem bietet sich den Besucherinnen und Besuchern die Gelegenheit, die Labore des Instituts für Festkörperphysik kennenzulernen. Führungen werden um 12, 13 und 15 Uhr angeboten. Treffpunkt für die etwa halbstündigen Rundgänge ist der Haupteingang des Gebäudes Max-Wien-Platz 1.

Das Programm im Internet: www.physik.uni-jena.de/tagderphysik.