Jena. In Jena berichtet die Polizei von gestohlenen Baumaschinen, Sommerreifen und Radlampen. Die Meldungen der Beamten aus der Saalestadt:

Banner „Weltoffenes Thüringen“ gestohlen

Gleich zwei Banner der Aktion „Weltoffenes Thüringen“ sind in Jena in der Unterlauengasse von Unbekannten entfernt worden. Laut Meldung der Polizei war das erste bereits zwischen dem 17. und 18. Februar, das zweite zwischen dem 8. und 9. März gestohlen worden. Die Banner waren von der Bürgerstiftung mit Stahlseilen befestigt, die ebenfalls mitgenommen worden. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen mittleren, dreistellgien Betrag. Sie hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Diebstahl zum Mittag

Einen Erstampfer im Wert von knapp 900 Euro haben am Dienstagmittag Diebe von einer Baustelle in der Hegelstraße entwendet. Nach Polizeiangaben hatten sich vier Personen zunächst an einem Seilschloss zu schaffen gemacht und den Stampfer anschließend auf einen Pkw Mercedes aufgeladen. Dann fuhren unerkannt davon. Zeugen konnten sich zumindest das Kennzeichen des Transporters aufschreiben.

Sommerreifen geklaut

Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Felix-Auerbach-Straße haben Unbekannte einen ganzen Satz Sommerreifen entwendet. Laut Polizei bemerkte der Besitzer den Diebstahl am Dienstagabend. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang verschafft.

Nicht mehr alle Lichter am Rad?

Die Polizei sucht die Besitzer diverser Fahrradlichter. Laut ihrer Meldung hätten die Beamten die Stecklampen in der Sophienstraße bzw. Käthe-Kollwitz-Straße in Jena sichergestellt. Zuvor hatten Zeugen die Polizei informiert, dass sich ein Pärchen unrechtmäßig die Lampen angeeignet habe. Bilder der Lampen gibt es hier. Beim Nachweis, der Eigentümer zu sein, können die Lampen bei der Polizei Jena abgeholt werden.

Fußgängerin angefahren

Auf der Tatzendpromenade in Richtung Magdeslsteig ist am Dienstagnachmittag eine 40 Jahre alter Fußgängerin von einem Transporter angefahren worden. Wie die Polizei schreibt, war der 61 Jahre alte Fahrer des Ford-Transporters auf der Straße unterwegs, als er die Frau an einem Fußgängerüberweg übersah und erfasste. Durch den Aufprall erlitt die 40-Jährige glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

