Jena. Abenteuertage, Fabelhafte Rebellen, Aschenputtel, Pothead, Trödelmarkt und vieles mehr

Tanzen, quatschen und berühren

Anfassen ist erlaubt – und zwar basierend auf Elementen des achtsamen Begegnens in einem sicheren Raum. Nichtkuscheln ist auch voll ok, bei der Kuschelparty der Erosakadamie am Freitag, 15. März, ab 18 Uhr, Am Planetarium 41. Zu Beginn gibt es 90 Minuten angeleiteter Übungen zum Grenzen setzen, Wünsche äußern, achtsamen Berühren und authentischen Begegnen. Alkohol ist unerwünscht. Es gibt Musik in unterschiedlichen Räumen, eine Tanzfläche zum Bewegen, eine Kuschelhöhle zum Rumliegen und bewussten Körperkontakt genießen sowie eine Küche zum Snacken und Quatschen.

Abenteuertage: Das neue Reisefestival startet

Ein Mann, ein Fluss, ein knallrotes Gummiboot. „Durchgedreht“ ist die Geschichte, wie Robert Neu versucht, mit Rad und Paddelboot die Donau zu bezwingen. Er kommt durch zehn Länder, genießt tolle Landschaften und trifft urige Originale am Wegesrand, wird mit überwältigender Gastfreundschaft beschenkt, wo er es am wenigsten erwartet hätte und erlebt pulsierende Städte. Das neue Reisefestival „Abenteuertage Jena“ startet am Wochenende in der Kulturkirche Löbstedt. Am Freitag, 15. März, ab 19 Uhr berichtet hier Robert Neu über seine 2888 kilometerlange Reise mit Fahrrad und Schlauchboot durch Europa. Das neue Festivalformat bietet gleichzeitig eine Fotoausstellung, gemütliche Atmosphäre, Musik und Lagerfeuer. Die weiteren Veranstaltungen der Abenteuertage am Samstag und Sonntag sind bereits ausverkauft, für Neus Vortrag gibt es nur noch wenige Restplätze.

Lisa Eckhart in der Sparkassenarena

Lisa Eckhart ist die Kunstfigur der österreichischen Kabarettistin Lisa Lasselsberger. Seit nun mehr zehn Jahren steht sie auf der Bühne und traut sich humorvoll zu provozieren und das auch am Freitag, 15. März, ab 19.30 Uhr in der Sparkassenarena.

Gemeinsam auf der Bühne jammen

BandsPrivat steht für intime Konzerte in gemütlicher, familiärer Atmosphäre, für gute, handgemachte Musik, für alte und neue Freunde auf, vor und hinter der Bühne. Beider „BandsPrivat Acoustic Jam“-Session kann man das eigene Instrument einfach mitbringen, andere Musiker kennenlernen und gemeinsam jamen auf der Bühne im Haus auf der Mauer am Johannisplatz 26, am Freitag, 15. März, 20 Uhr.

Im Kulturbahnhof Jena wird ein neues Album geboren

Die schwedische Rockband Siena Root ist live in Jena und das Kulturbahnhof-Team zeigt sich furchtbar stolz darauf, dass sie für die Aufnahme ihrer neuen Platte das KuBa auserwählt haben. Die Aufnahme wird am Freitag, 15. März und Samstag, 16. März stattfinden. Zusätzlich dazu findet am Donnerstag, 14. März die Generalprobe zum vergünstigten Eintrittpreis statt. Es gibt Tickets für Donnerstag, Freitag oder Samstag, oder für die volle Dröhnung könnt ihr euch auch ein vergünstigtes Doppelticket für Freitag und Samstag, jeweils ab 20 Uhr kaufen.

Andrea Wulf liest aus „Fabelhaften Rebellen“

In ihrem inspirierenden Buch erzählt Bestsellerautorin Andrea Wulf nicht nur von dem wohl turbulentesten Freundeskreis der deutschen Geistesgeschichte, sondern erklärt auch, warum wir bis heute zwischen den Gefahren der starken Ichbezogenheit und den aufregenden Möglichkeiten des freien Willens schwanken. Am Freitag, 15. März, ab 20 Uhr liest die Autorin im Hörsaal 1 der Friedrich-Schiller-Universität, Carl-Zeiss-Straße 3.

Raus aus der Angst: „Fest“ im Theaterhaus Jena

Du bist neunzehn, gerade in ein eigenes Zimmer gezogen, hast gerade angefangen mit der Uni, und plötzlich hast du Angst. Zuerst hoffst du, dass es nur ein Pillen-Kater ist, aber dann … dann bleibt die Angst. Angst vor Spiegeln, vor Augen, vor Menschen auf der Straße, die Dinge rufen. Im Monolog „Fest“ reißt Schauspielerin Hanneke van der Paardt ihr Leben auseinander und versucht dann, das ganze Chaos wieder zusammenzusetzen. Fest handelt von jenen bizarren Jahren, in denen man gerade weg ist von seinen Eltern, aber noch nirgendwo richtig angekommen ist. Darüber, wie uns die Angst in diesen Jahren hart treffen kann und was zum Teufel man dann machen soll. Am Freitag, 15. März, und am Samstag, 16. März ist das Stück jeweils ab 20 Uhr im Theaterhaus Jena zu sehen.

Pothead im F-Haus

Brad, Jeff Dope und Robert Puls – das sind die Jungs von Pothead. Ihre Musik mit den eingängigen Gitarrenriffs, kräftigen Basslines und dem pulsierenden Groove steht für erdigen, authentischen Rock. Zu erleben sind sie am Freitag, 15. März, ab 20 Uhr im F-Haus.

Trödelmarkt in Jenas Innenstadt

Bücher, Kleidung, Möbelstücke, historische Raritäten: Am Samstag, 16. März, wird die Jenaer Innenstadt ab 8 Uhr wieder zum großen Flohmarkt. Mit etwas Glück kann man hier fast alles finden. Der Trödelmarkt lädt alle dazu ein, gemütlich durch die Stadt zu schlendern und besondere Second-Hand-Produkte bei den Ständen zu entdecken.

Entspannung im Wald

Der Wald ist ein wunderbarer Ort zum Abschalten und Luft holen. Er gibt euch die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und für Momente den lauten und schnellen Alltag hinter euch zu lassen. Als ausgebildete Kursleiterin im Waldbaden lädt Anke Sworowski am Samstag, 16. März, ab 10 Uhr dazu ein, den Wald bewusst zu erleben - riechen, hören und fühlen gehören dazu, um die Heilkraft des Waldes zu erleben. Treffpunkt dazu ist der Wanderparkplatz Jenaer Forst. Formlose Anmeldung unter naturerlebnis@jena.de

Kunsthandwerk- und Wein-Markt

Am Samstag, 16. März, ab 14 Uhr findet in den Räumlichkeiten von „wein-erlesen und HolzDesignPur“, in der Lichtenhainerstraße 6 der Kunst-Handwerk-Wein-Markt statt. Beschwingt mit einem Glas Wein oder einem Eierlikör im Waffelbecher kann man durch die Räume schlendern. Frisch gestärkt mit Kaffee, Kuchen und herzhaften Snacks kann man mit den Künstlerinnen und Handwerkerinnen ins Gespräch kommen und vielleicht das ein oder andere Geschenk fürs Osternest finden.

„Konzert der Gefühle“ mit Ronny Weiland

Ronny Weiland, der Sänger mit der tiefen Gänsehautstimme, lädt alle Freunde der Musik zu einem zweistündigen Konzert am Stamstag, 16. März, ab 16 Uhr in der Jenaer Stadtkirche ein. Erklingen werden die großen Erfolge der Meister und klassische Melodien unter anderem „Freude schöner Götterfunken“, „Ave Maria“ und das Lied des Gefangenenchores aus „Nabucco“. Ein besonderer Wunsch der Gäste wird mit dem „Wolgalied“ aus Franz Lehars deutscher Operette „Der Zarewitsch“ in jedem Fall erfüllt.

Aschenputtel im Volksbad

Aschenputtel, das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm wird am Sonntag, ab 10 Uhr im Volksbad Jena vom „Theater im Palais“ präsentiert. Sabine Kus, Heinrich Kus, Jasmin Strobender und Jenni Quast spielen für Kinder ab 3 Jahren.