Jena. Diskussionsrunden, Theaterabende und eine spannende Veranstaltung im Planetarium

„Stadt im Gespräch“: Diskussion zum Thema Hitze in der Stadt

Im Oktober 2023 startete in den Räumlichkeiten der Volkshochschule Jena die Diskussionsreihe „Stadt im Gespräch“, initiiert von zwei engagierten Bürgerinnen der Stadt Jena in Zusammenarbeit mit der vhs. Die ersten Veranstaltungen zu den Themenschwerpunkten Verkehrswende und Stadtentwicklung der Zukunft waren sehr gut besucht und boten einen perspektivreichen Überblick über diese Bereiche. Nun folgt am Dienstag, 19. März, 18.30 Uhr die dritte Veranstaltung unter dem Titel „Heiß, heißer, Jena - unser Umgang mit städtischer Hitze“. Als thematische Schwerpunkte werden die Aspekte Gesundheit, Hitzeaktionsplan und Perspektiven in der Stadtgestaltung aufgegriffen. Neben der Expertin Anja Wolter vom Institut für Stadtforschung, Planung und Kommunikation der FH Erfurt sind zudem Frau Rosa Maria Haschke, Mitglied des Stadtentwicklungsausschusses des Stadtrates sowie Ortsteilbürgermeisterin von Wenigenjena, Daniel Knopf als Klimaanpassungskoordinator der Stadtverwaltung und Paula Tomasini des Aktionsbündnis „Health for Future“ als Podiumsgäste geladen. Um eine übersichtliche Diskussion zwischen Publikums- und Podiumsgästen zu gewährleisten, wird die Veranstaltung moderiert von Ines Morgenstern, Geschäftsführerin des Organisationsberatungsinstituts Orbit. Wegen begrenzter Platzkapazität wird um Voranmeldung über die Volkshochschule gebeten. Der Eintritt ist kostenfrei.

Fahrradauktion der ÜAG

Die ÜAG gGmbH lädt zur öffentlichen Versteigerung von Fundrädern ein am Freitag, 22. März, 13 Uhr auf dem Hof der ÜAG, Am Steinbach 15. Versteigert werden Herren- und Damenräder, Mountainbikes und Kinderräder. Die Anfangsgebote liegen zwischen 10 und 100 Euro. Die Räder können ab 12.30 Uhr besichtigt werden.

Science-Event im Planetarium Jena

Der Exzellenzcluster „Balance of the Microverse“ der Universität Jena präsentiert am Donnerstag, 21. März, 16 Uhr ein Wissenschaftsspektakel im Zeiss-Planetarium Jena, das die verborgene Welt der Mikroben zum Leben erweckt. Die Veranstaltung richtet sich an alle Altersgruppen zwischen 11 und 99 Jahren und vermittelt die Bedeutung von Mikroorganismen für unser tägliches Leben und die Umwelt. Entertainer Jack Pop führt durch das Programm mit interaktiven Schau-Experimenten, um die Vielfalt der Mikroben sichtbar zu machen und die Bedeutung von Bakterien bei der Stromerzeugung zu verdeutlichen. Das Highlight des Events bildet der Film „Karl und Karla im Mikroversum. Eine Reise durch die faszinierende Welt der Mikroben“. Der Eintritt ist frei. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, sichert ein rechtzeitiges Erscheinen die Teilnahme. Weitere Informationen zum Programm sind zu finden auf der Website des Planetarium Jena.

Theaterhaus zu Gast im Kassablanca

Der Theaterhaus-Schauspieler Nikita Buldyrski präsentiert am Montag und am Dienstag, 18. und 19. März, ab 20 Uhr wieder seinen Rap-Theaterabend „On the Edge – fühlst du diesen Vibe?“ im Kassablanca. Spotlight auf Niklas, wie er in seinen eigenen vier Wänden sitzt, fernsieht, raucht, und vom ganz Großen träumt. Der Drang nach oben kann mit seiner Wucht alles zerbrechen lassen. Nur die eigenen vier Wände stehen wie `ne Eins und lassen ihn alleine im eigenen Dasein zurück. Was, wenn allen längst klar ist, warum sie eigentlich hier sind, nur dir selbst nicht? „On the Edge“, ein Solo-Abend von und mit Nikita Buldyrski, mit Rap-Songs, Stand Up und Lyrik. Karten gibt es in der Tourist-Information Jena und an der Abendkasse im Kassablanca.

„I Am Three“ sind zu Gast im Wagner

Die Band „I Am Three“ verwandelt auf den ersten beiden Platten das Werk des us-amerikanischen Komponisten und Kontrabassisten Charles Mingus in eine zeitgemäße, mutige und eigenwillige Version. Mit ihrem neuesten Programm „In Other Words“ erzählen sie nun ihre eigenen Geschichten. Mingus‘ Geist schwebt noch über allem und Silke Eberhardt (Altsaxofon), Nikolaus Neuser (Trompete) und Christian Marien (Schlagzeug) zeigen sich wie immer experimentierfreudig, voller Groove und engverzahnter Interaktion. „In Other Words“: Es wird aufregend am Dienstag, 19. März, 20 Uhr im Café Wagner, der Kochstraße 2a.