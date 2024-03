Jena. Errichtung eines neues Fernwärme-Hausanschlusses für die Ernst-Abbe-Hochschule

Arbeiten am Fernwärmenetz beginnen die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck am Montag, 25. März in der Moritz-von-Rohr-Straße in Jena-Süd. Vorgesehen ist die Errichtung eines neues Fernwärme-Hausanschlusses für die Ernst-Abbe-Hochschule. Geplant ist der Bau von 120 Meter Heißwasserleitung. Die Arbeiten sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein. Gearbeitet wird mehrheitlich auf dem Gelände der Fachhochschule abseits des Straßenraumes. Voraussichtlich ab Mitte April wandert das Baufeld dann in die Moritz-von-Rohr-Straße. Im Bereich der Zufahrt zum Parkplatz der Hochschule wird die Straße dann voll gesperrt und aus beiden Richtungen zur Sackgasse. Der Parkplatz der Hochschule ist während dieser Zeit nur über die Lichtenhainer Straße erreichbar. Die Stadtwerke Energie bitten für die Einschränkungen um Verständnis.