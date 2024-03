Jena. Spaß und Action für die Schulkinder im Schwimmbad

Die Osterferien stehen vor der Tür und das Freizeitbad GalaxSea in Jena lädt alle Ferienkinder zu einem besonderen Badeerlebnis ein. Unter dem Motto „Ostern im GalaxSea“ können die kleinen Besucherinnen und Besucher vom Montag, 25. März bis zum Freitag, 5. April täglich zwischen 10 und 15 Uhr jede Menge Spaß und Action erleben.

Das Animationsteam hat ein abwechslungsreiches Programm für die Ferienzeit vorbereitet: Von Toben auf riesigen Wassergeräten zum Beispiel auf dem Aquatrack in der ersten Ferienwoche bis hin zu verschiedenen Spielen im und am Wasser ist täglich für jede Altersgruppe etwas dabei. Highlight sind die traditionelle Ostereiersuchen mit dem Osterhasen am Ostersonntag und Ostermontag, bei der kleine Überraschungen im gesamten Bad versteckt werden.

Bitte beachten Sie, dass es in der Zeit von 10 bis 15 Uhr Einschränkungen im Schwimmerbecken geben kann. Die regulären Tarife gelten während der Ferienspiele. An Feiertagen und am Wochenende finden keine speziellen Ferienaktivitäten statt.