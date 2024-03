Jena. Durch den hohen Pegelstand der Saale könne die Maßnahe erst jetzt umgesetzt werden, sie sei nötig, um die Sicherheit am Saale-Ufer zu gewährleisten

Am Wenigenjenaer Ufer soll eine bereits umgebrochene Weide beräumt und eine weitere Weide gefällt werden, das teilt die Stadt mit. Bei trockenem Wetter soll die Maßnahme am Montag, 18. März, sowie am Mittwoch, 20. März, umgesetzt werden. Bereits im Winter sei die eine Weide umgefallen und liege seitdem auf der danebenstehenden Weidengruppe. Um weitere Schäden zu vermeiden, müsse dieser Baum beräumt werden. Aufgrund der durch den Umsturz entstandenen Schäden an der Weidengruppe müssten einzelne Stämmlinge dieser Gruppe zudem eingekürzt werden, heißt es weiter.

Pilzbefall macht Fällung einer weiteren Weide unumgänglich

Neben der Baumgruppe weise eine weitere Weide einen intensiven Pilzbefall am Stammfuß auf. Durch die bereits stark fortgeschrittene Zersetzung des Holzes bestehe bei diesem Baum eine akute Bruchgefahr. Daher müsse auch der Baum gefällt werden, um Bruchschäden und Gefahren zu vermeiden.

Pilzbefall macht eine Fällung unumgänglich. © Funke Medien Thüringen | Stadt Jena

Wegen des hohen Wasserstands der Saale und der feuchten Witterung sei es nicht möglich gewesen, die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen frühzeitiger auszuführen. Die steile Böschung zur Saale könne nur bei trockenen Verhältnissen gefahrlos befahren werden. Bei einer Untersuchung am 14. März wurden keine Nester und Höhlungen festgestellt. Eine weitere Untersuchung erfolgt im direkten Zusammenhang mit den Maßnahmen. Die Ersatzpflanzungen werden am Standort erfolgen.