Jena. Stadtgespräch, Infoveranstaltung und Vortrag: Drei lehrreiche Veranstaltungen in der Saalestadt

Stadtgespräch: „Mehr Solar aufs Dach“

Am kommenden Dienstag, 19. März, 18.30 Uhr wird im Wintergarten „Zur Noll“, Oberlauengasse 19 ein grünes Stadtgespräch der Stadtratsfraktion mit dem Titel „Mehr Solar aufs Dach! Solarenergie in Jena und Umgebung“ veranstaltet. Teilnehmer sind Beate Wachenbrunner, Werkleiterin Kommunale Immobilien Jena, Alexander Seeliger, Energiemanager Kommunale Immobilien Jena, Sonja Gonschorek, Vorständin BürgerEnergie Jena eG, Nikolas von Freyhold, Solarplaner, Gebäude-Energie-Ideen gUG, Kathleen Lützkendorf, Ko-Fraktionsvorsitzende der Grünen im Jenaer Stadtrat.

Info-Veranstaltung zur Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

Am kommenden Donnerstag, 21. März bieten wir als Betreuungsverein Grenzenos e.V. eine kostenfreie Informationsveranstaltung zum Thema Vorsorgevollmacht sowie Patienten- und Betreuungsverfügung an. Die Veranstaltung findet von 16.30 bis 18 Uhr in unseren Räumlichkeiten in der Rathausgasse 4 in Jena statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Vortrag: Hindenburg auf dem Kyffhäuser

Der Verein für Thüringische Geschichte e.V. lädt für Donnerstag, 21. März, zu einem Vortrag des Braunschweiger Historikers Matthias Steinbach ein. Er spricht zum Thema „Hindenburg auf dem Kyffhäuser oder: Wie entsorgt man Geschichte?“ Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Auditorium „Zur Rosen“, Johannisstraße 13.