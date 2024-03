Jena. In Notfällen sind die Teams dennoch ansprechbar. Fundbüro erweitert seine Öffnungszeiten.

Computer, Telefone, Akten, Material – alles, was die rund 80 Mitarbeitenden vom Fachdienst Bürgerdienste in ihrem Arbeitsalltag benötigen, zieht in diesen Tagen vom Löbdergraben 12 in den Neubau am Engelplatz 1 um. Bis Mittwoch bleibt der Bürgerservice daher geschlossen – zumindest könnten keine regulären Termine angeboten werden, teilte die Stadtverwaltung erst am Montag mit.

„Wir haben uns entschieden, nicht komplett zu schließen“, sagt Fachdienstleiter Olaf Schroth. Notfälle könnten immer auftreten – und darauf wollen die Teams vorbereitet sein. Montag bis Mittwoch wird daher im Löbdergraben 12 ein Notfallteam im Einsatz sein, das akute, nicht verschiebbare Anfragen zu Themen des gesamten Fachdienstes entgegennimmt. Am Mittwoch sei zusätzlich ein Team im Engelplatz 1 arbeitsbereit. Unter den zentralen Nummern 490 und 493714 seien an allen drei Schließtagen Ansprechpartner erreichbar.

Ab Donnerstag sanfter Start am neuen Standort

Am Donnerstag, 21. März, startet der Betrieb dann im Neubau. In den ersten beiden Tagen bietet das Team etwas weniger Termine an als üblich, um bei Bedarf noch eventuelle Anpassungen vornehmen zu können. Ab Montag, 25. März, stünden dann wieder so viele Termine wie üblich für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. Der erste geöffnete Samstag im neuen Haus ist der 6. April.

Abholen von Personaldokumenten

Wer bereits Personaldokumente beantragt hat, könne diese bis Mittwoch, 20. März, um 13 Uhr am alten Standort ohne Termin im Löbdergraben 12 abholen. Anschließend würden auch diese Dokumente umziehen und ab Donnerstag, 21. März, am neuen Standort ausgegeben. Das betreffe sowohl Personalausweise als auch Reisepässe und Führerscheine.

Fundbüro nach dem Umzug mit erweiterten Öffnungszeiten

Auch das Fundbüro zieht um und bleibt daher von Montag bis Mittwoch geschlossen. Am neuen Standort wird das Team erweiterte Öffnungszeiten anbieten: Montag und Freitag von 8.30 bis 13 Uhr, Dienstag von 8.30 bis 18 Uhr, Mittwoch von 9 bis 13 Uhr und Donnerstag von 8.30 bis 16 Uhr. Zudem kann online nach Fundsachen gesucht werden unter: https://service.jena.de/de/fundbuero-online

Teams, die nicht oder später umziehen

Das Team Standesamt bleibt weiterhin im historischen Rathaus. Das Team Staatsangehörigkeitsbehörde bleibt noch bis September im Löbdergraben 12 ansässig und zieht dann ebenfalls in den Neubau um. Weiterhin am alten Standort wird der Fachdienst Zuwanderung und Aufenthalt arbeiten.

red