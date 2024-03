Klimaschutz-Aktion am Samstag. Universitätsklinikum informiert werdende Eltern.

Geburtsmedizin des Uniklinikums Jena lädt ein

Eine Schwangerschaft und die anstehende Geburt sind für werdende Eltern ein besonderes Ereignis – auf das sie sich in der Regel gut vorbereiten wollen. Dafür bietet das Team der Klinik für Geburtsmedizin des Universitätsklinikums Jena (UKJ) einen Informationsabend für werdende Eltern am Mittwoch, 20. März, ab 19 Uhr an.

„Geburtshilfe ist Teamarbeit“ lautet das Motto des Jenaer Perinatalzentrums der höchsten Stufe, daher stehen auch Vertreterinnen und Vertreter aller Professionen den interessierten Eltern Rede und Antwort und möchten ihnen all ihre Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt beantworten: Hebamme Sarah Wandrei, Ekkehard Schleußner, der Direktor der Klinik für Geburtsmedizin, Oberärztin Jana Westphal, Hans Proquitté, kommissarischer Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, sowie die Oberärztin Katharina Rose, Klinik für Anästhesie, Bereich Geburtsmedizin.

Der Infoabend findet am UKJ am Standort Lobeda in Haus E im Seminarraum 9 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer am Mittwoch keine Zeit hat: Jeden Donnerstag ab 18 Uhr bietet die Jenaer Geburtsmedizin Kreißsaal-Rundgänge an.

Neubau der Bibliothek und des Bürgerservice wird eingeweiht

Der Neubau der Ernst-Abbe-Bibliothek und des Bürgerservice Jena wird am Freitag eingeweiht. Er sei mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von knapp 35 Millionen Euro das mit Abstand größte Einzelprojekt der Förderung nachhaltiger Stadtentwicklung in der ausgelaufenen EFRE-Förderperiode. Das Vorhaben wurde vom Land mit über 23 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

Entstanden auf einer ehemaligen Brachfläche, ermöglicht der Neubau der Bibliothek am Engelplatz eine Verlagerung der städtischen Ernst-Abbe-Bibliothek aus ihren bisherigen Räumlichkeiten im Volkshaus und verbessert die Arbeits- und Nutzungsbedingungen. Auf einer Gesamtnutzfläche von 3900 Quadratmetern ist ein Bürgerhaus für rund 400.000 Besucherinnen und Besucher jährlich entstanden.

In einem weiteren Teil des Neubaus wurde auf einer Fläche von zusätzlichen 1700 Quadratmetern der zentrale Bürgerservice der Stadt Jena für publikumsintensive kommunale Dienstleistungen untergebracht.

Bereits im Rahmen der weltweiten Klima- und Umweltschutzaktion „Earth Hour“ verzichtete die Stadt in den vergangenen Jahren stundenweise auf illuminierte Gebäude oder auf Straßenbeleuchtung. © Archiv | Thomas Beier

Earth Hour: In der Lichtstadt wird es dunkel

Die Stadt Jena nimmt in diesem Jahr zum 13. Mal an der „Earth Hour“ teil. Diese findet am Samstag, 23. März, statt. Dann folgen rund um den Globus Menschen, Städte und Unternehmen dem Aufruf des WWF und schalten von 20.30 bis 21.30 Uhr die Lichter aus.

Während der Earth Hour beleuchtet die Stadt Jena öffentliche Gebäude wie Schul-, Sozial- und Verwaltungsgebäude, das historische Rathaus, das Volksbad, die Villa Rosenthal und das Stadtmauerensemble sowie die Höfe auf dem Betriebsgelände des KSJ und den Wertstoffhöfen nicht (Änderungen vorbehalten).

Alle, die möchten, sind eingeladen, bei der Earth Hour 2024 mitzumachen und für eine Stunde das Licht auszuschalten. Zudem ist eine Anmeldung unter wwf.de/earth-hour möglich, um zu verdeutlichen, wie viele sich beteiligen. In den vergangenen Jahren haben sich Tausende Städte in 192 Ländern beteiligt. Allein in Deutschland haben 579 Städte und Gemeinden im Jahr 2023 teilgenommen. In Deutschland steht die weltweite Aktion 2024 erneut im Zeichen des Klimaschutzes.

red