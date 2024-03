Jena. Bei den Vereinsmitgliedszahlen gibt es Zuwachs. Sorgen ums Ehrenamt. Im April kommen konkrete Investitionen der Sportentwicklungsplanung zur Sprache.

Befragungsergebnisse als Basis der neuen Sportentwicklungsplanung von Jena liegen vor.

Schulen wollen mehr „täglich angeleitete Bewegungszeit“ haben.

Jenaer sagen, mehr wohnortnahe Angebote müssen her.

Zu den „Entwicklungsschwerpunkten“ bei den Jenaer Sportanlagen könnte zum Beispiel die Fläche am Carl-Zeiss-Gymnasium gehören als künftig offen zugänglicher Schul- wie auch Bevölkerungssportplatz. Oder der alte Sportplatzt „Rote Erde“ in Lobeda-West als künftiger Sport- und Bewegungspark. Oder die alte Isserstedter Sportanlage. Oder die Sanierung des vor etwa 25 Jahren gebauten und abgewirtschafteten Winzerlaer Kunstrasens.

Fachinstitut aus Stuttgart hilft

Solche Beispiele nannte am Montag Wolfgang Schabert als Chef des Stuttgarter Instituts für Kooperative Planung und Sportentwicklung (IKPS). Das Fachinstitut war von der Stadt mit der Begleitung der Sportentwicklungsplanung beauftragt worden, die jetzt nach zehn Jahren auf einen neuen Stand gebracht werden muss und Ende dieses Jahres fertiggestellt sein soll. Die von Schabert genannten investiven Schwerpunkte gehen hervor aus der jetzt erreichten Vorstufe der Planung, der großen Sport-Befragung von Schulen, Vereinen und der Jenaer Bevölkerung.

Zugewinn von 3000 Vereinssportlern

Wolfgang Schabert, Finanz- und Sportdezernent Benjamin Koppe (CDU), die städtische Sportbeauftragte Vanessa Baum und Matthias Weißbrodt als Referent für Sportentwicklung sehen in den Ergebnissen einen guten Jenaer Ist-Stand, wie sie betonten. 25 Prozent der Bürgerschaft treiben nach Matthias Weißbrodts Worten organisiert Sport. Die Zahl von 27.600 Vereinsmitgliedern berge einen Zugewinn von 3000 gegenüber der Zeit vor Corona. Vier unter den Jenaer Vereinen hätten mittlerweile über 1000 Mitglieder. „In den allermeisten Sportarten verzeichnen wir Zugewinne“, sagte Weißbrodt.

Und etwa beim Angebot von Sportaußenanlagen liege Jena mit einer Quote von 2,2 Quadratmetern je Einwohner knapp überm „interkommunalen“ Durchschnitt von 2,1; bei den Sporthallen liege Jena mit 0,26 Quadratmetern sogar noch deutlicher über jenem Durchschnitt (0,21).

Im Winter wird‘s eng in Jenaer Sporthallen

Gleichwohl hätten Jenaer Schulen (43 Prozent Rücklauf der Fragebögen) vor allem für die Winterzeit Probleme bei den Sporthallen-Kapazitäten beschrieben, sagte Wolfgang Schabert. Wiederum sei es „ein sehr, sehr guter Wert“, dass 90 Prozent der Mädchen und Jungen nach Abschluss der Grundschule schwimmen können. Immer wieder sei angemahnt worden, auch die notorisch Schwachen bei Sportangeboten mitzunehmen und mehr „täglich angeleitete Bewegungszeit“ anzubieten. Stark sei der Wunsch nach noch mehr Kooperation mit Vereinen.

„Im Winter wird es eng.“ Das haben nach Schaberts Beschreibung auch die meisten Vereine gespiegelt. Von ihnen gaben 57 Prozent Antworten zurück auf die Planungsbefragung (womit wegen der großen beteiligten Mehrspartenvereine aber 87 Prozent aller Jenaer Vereinssportler Fürsprache hatten). Als Hauptproblem sei die weitere Gewinnung von Ehrenamtlern beschrieben worden. Als negative Wertung sei das Maß der Transparenz von Sportförderung aufgefallen.

Wandern, Volleyball, Klettern in Jena bedeutsamer als andernorts

Mittlerweile ziemlich abgeranzt: der Ende der 90er Jahre eingebaute Kunstrasen auf der Sportanlage Winzerla. Dazu ein zehn Jahre altes Archivbild vom Kreisliga-Match SV Jenapharm II - Kickers Maua. Der Kunstrasen-Austausch ist eines der denkbaren Projekte im neuen Sportentwicklungsplan. © OTZ | Peter Poser Hausbergstraße 26 07749 Jena

Und die Bevölkerung? Von 9750 nach Zufallsprinzip ausgewählten Menschen, Mindestalter „ab 10“, haben 1679 die Fragebögen zurückgeschickt. Und so sei zu ersehen, dass der selbstorganisierte Sport – Rad, Laufen, Schwimmen – dominiere. Aber zum Beispiel auch Wandern, Volleyball und Klettern hätten eine höhere Präferenz als in anderen Kommunen. Kritisiert werde das Angebot an Fahrradwegen. Auch müsse es mehr wohnortnahe Bewegungsmöglichkeiten geben.

Ab 19. April konkrete Vorhaben

Richtig konkret per Einordnung favorisierter Projekte wird es auf der nächsten Stufe: der „kooperativen Planung“, wozu eine etwa 30-köpfige Planungsgruppe am 19. und 20. April den Auftakt gibt. Vanessa Baum erinnerte daran, dass vor zehn Jahren 25 Maßnahmen beschlossen wurden (wie etwa die Lobeda-West-Schwimmhalle), von denen heute 15 als erledigt gelten und mehrere als laufende Aufgabe bestehen (Außenwerbung, Novellierung der Nutzungszeiten-Vergabe). „Jetzt bilanzieren wir: Was braucht’s?“, sagte Dezernent Koppe. Dann sei zu schauen, was der kommunale Immobilieneigenbetrieb KIJ zu leisten vermöge.

Alte Schwimm- zur Sporthalle? „Die Frage stellt sich so nicht“

Koppe mahnte Sachlichkeit an zum Beispiel bei der Betrachtung von Sporthallen. So sei ein Mangel eher in Jena-Nord, -West und -Zentrum sichtbar, indessen im Südraum viel per Optimierung der Nutzung regelbar sei, ja, mit dem Ausbau des ehemaligen Schottgymnasiums am Ende der Erlanger Allee werde der Südraum sogar eine Überkapazität haben. Das heiße zum Beispiel: Die gerade ertönte Frage nach Umbau der alten Schwimmhalle Lobeda-West zu einer Sporthalle „stellt sich so nicht“.

Matthias Weißbrodt fasste es allgemein: Es gehe nicht ausschließlich um Infrastruktur, um die nächste große Sporthalle, sondern um mehr Sportangebote.