Jena. Ernst-Abbe-Platz wird umgestaltet. 6,3 Millionen Euro an Fördermitteln wurden bestätigt. Stadt lädt zum Workshop ein.

Jenas Hitze-Hotspot kann entschärft werden: Der Fördermittelbescheid des Bundes zur „Klimaangepassten Umgestaltung des Ernst-Abbe-Platzes“ ist am Montag bei der Stadtververwaltung eingegangen. 85 Prozent der Gesamtkosten werden aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ vom Bund übernommen: Das sind 6,3 Millionen Euro.

Stadt Jena organisiert Workshop

„Der Umbau des Ernst-Abbe-Platzes war bisher das einzige Jenaer Projekt mit Bundesförderung, das nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von einer Haushaltssperre betroffen war. Umso mehr freut mich natürlich, dass wir auch hier nun gemeinsam mit der Friedrich-Schiller-Universität und der Jenaer Bevölkerung mit der detaillierten Planung beginnen können“, sagt Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD).

Der in den 90er Jahren gestaltete Ernst-Abbe-Platz stellt einen der wichtigsten innerstädtischen Freiräume im Stadtzentrum dar. Er wird jedoch aufgrund der in die Jahre gekommenen Gestaltung und Materialien seiner Rolle, auch im Hinblick auf die sich wandelnden klimatischen Verhältnisse, schon lange nicht mehr gerecht. Am 12. April lädt die Stadt zu einem ersten großen Workshop im Rahmen der Bürgerbeteiligung ein. Auf der Internetseite https://mitmachen.jena.de wird in Kürze über das Projekt und den Beteiligungsprozess informiert werden.

red