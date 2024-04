Jena. DGB lädt zum 1. Mai an den Johannisplatz ein. Barrierefreier Spaziergang mit OB-Kandidatin. Morgensingen auf dem Jenzig.

red

Barrierefreier Spaziergang mit OB-Kandidatin in Lobeda

Der bündnisgrüne Kreisverband veranstaltet am Dienstag, 30. April, mit Oberbürgermeister-Kandidatin Kathleen Lützkendorf einen barrierefreien Spaziergang in Lobeda. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Neptunbrunnen auf dem Salvador-Allende-Platz. Ziel des Spaziergangs ist es, auf Problemstellen für Menschen mit Behinderung und/oder Menschen, die mit Rollstuhl oder Rollator unterwegs sind, aufmerksam zu machen und Ideen für die Verbesserung der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum zu sammeln.

1. Mai: DGB lädt zum Arbeiterkampftag

Der DGB-Kreisverband Jena/Saale-Holzland lädt in diesem Jahr am 1. Mai unter dem Motto „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“ ab 10 Uhr zur traditionellen Kundgebung auf den Johannisplatz ein. Um 11 Uhr beginnt die Demonstration. Ab 11.55 Uhr gibt es erstmals eine gemeinsame Aktion mit dem Damenviertelfest für ein vielfältiges und solidarisches Jena. „Mehr Lohn, Freizeit, mehr Sicherheit, das sind drei Kernversprechen der Gewerkschaftsarbeit und gleichzeitig geben sie eine Antwort auf die zunehmende Verunsicherung in der Gesellschaft. Statt zu Spalten, Hass und Hetze zu verbreiten, setzen wir ein lautes Zeichen für Frieden, Freiheit, Demokratie und Wohlstand“, heißt es in dem Aufruf unter anderem. Beschäftigte aus den Betrieben werden auf der Demonstration von ihren Erfahrungen, Erfolgen und Herausforderungen sowie ihren Vorstellungen von einer sozialen Stadt berichten. Die einzelnen Gewerkschaften stellen sich mit ihren Themen und Anliegen bei der Kundgebung vor. Auf dem Johannisplatz erwarten die Gäste Informationsstände; für Kinder gibt es eine Hüpfburg. Für die Verpflegung ist gesorgt. Der Rost brennt.

Morgensingen mit der Jenziggesellschaft

Am kommenden Sonntag, 5. Mai, lädt die Jenziggesellschaft ab 10 Uhr zum traditionellen Morgensingen auf den Jenzig ein. Der Jenzigchor begrüßt die Gäste mit stimmungsvollen Liedern. Die Gönnertaler Blasmusikanten sorgen für gute Stimmung. Drei Gastchöre lassen hören, dass sie die schweren Coronajahre gut überstanden haben. Die Freunde der Chormusik erhalten einen guten Einblick in die Jenaer Männer-Chorlandschaft. Alles spricht für einen kurzweiligen Vormittag auf der Jenzigterrasse. Das Team um Bergwirtin Maria Beck wird alles für das Wohl der Gäste tun. Bei schlechtem Wetter findet das Singen im Gaststättensaal statt.

Die Musik- und Kunstschule Jena lädt am Samstag zu einem Tag der offenen Tür ein. © Jenakultur | Christoph Worsch

Musik- und Kunstschule gewährt Blick hinter die Kulissen

Die Musik- und Kunstschule Jena öffnet am Samstag, 4. Mai, von 10 bis 16 Uhr ihre Türen für Interessierte aller Altersgruppen. Besucher sind eingeladen, die vielfältigen musikalischen und künstlerischen Angebote sowohl im Hauptgebäude als auch in der Außenstelle Lobeda-Ost zu erkunden. Der Startschuss fällt um 10 Uhr mit einer musikalischen Darbietung des Blechbläserensembles. Danach stehen den Gästen die Türen offen, um unter Anleitung erfahrener Pädagoginnen und Pädagogen eine Vielzahl an Instrumenten, darunter auch seltene wie das Alphorn oder das Barockcello, auszuprobieren. Zusätzlich gibt es Einblicke in den Gesangsunterricht und Informationen zu Kooperationsprojekten wie Bläser- oder Streicherklassen mit lokalen Gymnasien. Geigenbaumeister Holger Krupke wird ebenfalls wieder vor Ort sein, um über Instrumentenanschaffung und -pflege zu beraten. Mittags locken diverse Konzerte mit Musik aus Klassik und Pop sowie Tanz- und Früherziehungsvorführungen. Für das leibliche Wohl sorgt der Freundeskreis der Musik- und Kunstschule Jena e.V. und das Jugendsinfonieorchester der Schule. Nachmittags gibt es noch vereinzelt freie Schnuppertermine für verschiedene Instrumente und kreative Mitmachangebote wie eine Druckwerkstatt und Steine bemalen sowie verschiedene musikalische Früherziehungsangebote. Auch Tanzinteressierte können sich am Nachmittag informieren und eine Probestunde vereinbaren.

Die Akademisten der Dualen Orchesterakademie Thüringen: Martín José Diaz Rodríguez, José Vicente Doménech Montesinos, Ella-Dorothea Delbrück, Gabriela Croitoru, Charlotte Stubenrauch, Maria-Izabella Dicu, Anton Sehedenko, Michel Kautzsch, Alexander Brühl, Edoardo Montanari (v.l.). © Ronny Ristok

Kammermusik von Vivaldi bis Piazolla

Mit einer abwechslungsreichen Kammermusik präsentieren sich die jungen Musiker der Dualen Orchesterakademie Thüringen am Sonntag, 5. Mai, ab 11 Uhr in der Rathausdiele. Das Publikum erwartet ein von den Akademisten selbst ausgewähltes und moderiertes Programm für ein vielfältig besetztes Instrumentarium. Eine gute Gelegenheit, um nicht nur die Mitglieder der Orchesterakademie sondern auch spannende Musik aus verschiedensten Stilrichtungen und Epochen kennenzulernen. Die Stückauswahl spannt einen weiten Bogen von Vivaldi-Konzerten über romantische und impressionistische Werke von Komponisten wie César Franck und Claude Debussy bis ins 20. Jahrhundert mit Tangos von Astor Piazzolla. Das Kammerkonzert ist Teil der umfassenden Ausbildung in der Dualen Orchesterakademie Thüringen, die seit 2018 als erfolgreiches Kooperationsprojekt zwischen dem Theater Altenburg Gera und der Jenaer Philharmonie besteht. Tickets für das Konzert sind in der Jena Tourist-Information, online unter www.jenaer-philharmonie.de sowie ab 30 Minuten vor Konzertbeginn an der Tageskasse vor Ort erhältlich.

Weitere Nachrichten aus Jena:

Forscher löst „Geheimnisse der Feenkreise“

Das Carl-Zeiss-Gymnasium lädt am Montag, 6. Mai, ab 18 Uhr dazu ein, die „Geheimnisse der Feenkreise“ zu erkunden. Stephan Getzin wird in seinem Vortrag von seiner Arbeit in Namibia berichten. Seit vielen Jahren erforscht er das mysteriöse Naturphänomen. In der weiten Graslandschaft von Namibia entstehen nach langen Trockenzeiten wie durch Zauberei große Kreise am Boden, in denen kein Gras wächst. Seit nahezu einem halben Jahrhundert haben Naturwissenschaftler und Forscherinnen versucht, das Rätsel um die sogenannten Feenkreise zu lösen. Dem Naturwissenschaftler Stephan Getzin ist dies jetzt gelungen und er wird das Geheimnis um die Feenkreise in seinem Vortrag lüften.