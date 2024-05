Jena. In der kommenden Woche starten die Reparaturarbeiten in Jena-West. Am Samstag kommt es zu Behinderungen in der Innenstadt.

Reparaturarbeiten am Abwasserkanal in Jena-West

In der kommenden Woche starten die Reparaturarbeiten am Abwasserkanal in Jena-West: Zu einer Absenkung der Straßendecke ist es in der vergangenen Woche in der Sickingenstraße in Jena-West gekommen. Als Ursache dafür wurde ein Defekt an einem Abwasserkanal ermittelt. Die Erneuerung des betroffenen Kanalabschnittes setzt der Zweckverband Jena-Wasser nun kurzfristig um. Die Arbeiten beginnen am Montag, 6. Mai, und sollen etwa vier Wochen in Anspruch nehmen. Gearbeitet wird im Kreuzungsbereich Sickingenstraße, Herderstraße. Beide Straßen bleiben im genannten Abschnitt bis zum Abschluss der Arbeiten weiterhin voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Eine Übersicht aller Baustellen der Stadtwerke und des Zweckverbandes Jena-Wasser mit den jeweiligen Ansprechpartnern finden Interessierte unter www.stadtwerke-jena-netze.de/baustellen.

Kundgebung sorgt für Verkehrsbehinderungen

Angesichts der Fahrrad-Kundgebung „Kidical Mass 2024“ kann es Samstag in der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet von Jena kommen. Nach der Auftaktkundgebung um 15 Uhr ist die Demo auf folgender Route unterwegs: Kirchplatz – Weigelstraße – Fürstengraben – Löbdergraben – Teichgraben – Leutragraben – Kollegiengasse – Nonnenplan – Holzmarkt – Engelplatz – Schillerstraße – Teichgraben – Holzmarkt – Neugasse - Knebelstraße – Stadtrodaer Straße – Jenertal – Stadtrodaer Straße – Eisenbahndamm – Am Anger – Käthe-Kollwitz-Straße –Sophienstraße – Theo-Neubauer-Straße – Am Planetarium – Bibliotheksplatz – Weigelstraße – Kirchplatz. Die Abschlusskundgebung beginnt gegen 16.45 Uhr. Der ADFC Thüringen hat die Kundgebung angemeldet.

Laden zum Bürgerdialog ein: Martin Bauer und Holger Becker (v.l.) © SPD Jena | Rolf Henkel

Bürgerdialog mit Martin Bauer und Holger Becker

Ortsteilbürgermeisterkandidat Martin Bauer und der amtierende Ortsteilbürgermeister Holger Becker laden alle Bürgerinnen und Bürger zu einer Wahlstand-Veranstaltung ein. Diese findet am Samstag, 4. Mai, ab 10 Uhr auf dem Spielplatz am Lommerweg statt. Unter dem Motto „Mit Herzblut für Jena-West – gemeinsam erreichen wir mehr!“ bietet die Veranstaltung den Wählerinnen und Wählern die Möglichkeit, den SPD-Kandidaten persönlich kennenzulernen. In lockerer Atmosphäre können Fragen gestellt, Anliegen vorgetragen und sich über die politischen Visionen und Programme des Kandidaten informiert werden.

Philharmonie trifft Jazz

Michael Arbenz ist am 7. Mai im Volksbad zu erleben. © Daniel Infanger | Daniel Infanger

Philharmonie trifft Jazz heißt es am Dienstag, 7. Mai, ab 20 Uhr im Volksbad Jena im von der Jenaer Philharmonie in Kooperation mit der AG Jazzmeile Thüringen und dem Jazz im Paradies e. V. im Rahmen der Jazzmeile Thüringen veranstalteten Konzert unter dem Titel „Classicism – A Point Of View“. Nach seinem erfolgreichen Soloalbum „Reflections of D“, eine Reminiszenz an Duke Ellington, veröffentlichte Michael Arbenz im März seine neue Soloproduktion. Darin verbindet der Basler Pianist seine kreative Neugier mit seinen vielfältigen Erfahrungen mit der Jazz-Tradition und der Klassik. Inspiriert von klassischen Kompositionen, kreiert er daraus etwas ganz Eigenes und betrachtet Werke von Debussy, Bach oder Brahms so von seinem Standpunkt, seinem „Point Of View“ aus. Für sein Jenaer Konzert findet er sich nicht nur mit seinen Schweizer Kollegen Wolfgang Zwiauer (Bass) und Clemens Kuratle (Schlagzeug) im Trio zusammen, sondern hat eigens Kammerorchester-Arrangements geschrieben, die im zweiten Teil ihre Uraufführung durch die Jenaer Philharmonie, unter der Leitung von Ulrich Kern, erleben werden. Tickets für das Konzert sind in der Jena Tourist-Information, online unter www.jenaer-philharmonie.de sowie ab einer Stunde vor Konzertbeginn an der Abendkasse vor Ort erhältlich.

Weitere Nachrichten aus Jena:

Licht-Fotografie-Workshop für Kinder

Am Samstag lädt das Team der Kunstsammlung von 14 bis 16 Uhr alle Interessierten zu unserem spannenden Licht-Fotografie-Workshop ein. Gemeinsam will man einen Ausflug in den Paradiespark unternehmen und sich umschauen, welche Frühlingsblüher, Blätter, Gräser und andere Naturmaterialien zu finden sind. Fotografie ohne Kamera? Solar–Fotopapier macht das möglich. Materialien, die wir auf das Papier legen, hinterlassen nach kurzer Belichtungszeit ihre Umrisse. Cyanotypie, auch „Eisenblaudruck“ genannt, ist ein Spezialpapier, das unter Licht und Wasser als Negativ entwickelt wird. Keine Angst, auch wenn die Sonne sich hinter Wolken versteckt, funktioniert die Cyanotypie (mit etwas mehr Belichtungszeit) sehr gut. Anmeldungen werktags unter 03641-498259 oder unter bildung-kunstsammlung@jena.de.

„Laienwand Kollektiv“ im StadtLab präsent

Was klein am Küchentisch begann, mausert sich zu einem kulturellen Ereignis in der Stadt: Das „Laienwand Kollektiv“, eine Gruppe von acht Hobbykünstlern, die sich im vergangenen Jahr zusammengefunden hat, lädt vom 10. bis zum 12. Mai zu ihrer zweiten Ausstellung ein. Das bunte und interaktive Programm kehrt dieses Jahr mit mehr Platz und neuen Ideen zurück. Im StadtLab am Holzmarkt – einem Raum für Stadtkultur und Kreativität – bietet das Kollektiv nun auch Workshops an. Hier sind alle Interessierten eingeladen, selbst kreativ zu werden und den Funken der Inspiration in eigene Schöpfungen umzusetzen. Die feierliche Eröffnung am Freitagabend verspricht einen schwungvollen Start ins Wochenende: Ab 17.30 Uhr geht es los, gefolgt von einer Lesung und einem Comedy-Auftritt des Künstlers Jonny ohne Cash. Melodische Ambient-Klänge und elektronische Beats sind nur ein Auszug aus dem musikalischen Rahmenprogramm. Der Samstag widmet sich neben der Kunst auch der Bühne mit der Theateraufführung „Nennt mich Ismael“ und wird abends von Ambient-Musik und den Rap-Klängen von Alessiboy begleitet. Zum Abschluss lädt das Kollektiv am Sonntag zu einem festlichen Ausklang des kulturellen Wochenendes ein – ein perfekter Zeitpunkt für alle, die bisher noch nicht die Chance hatten, in die bunte Welt der Laienkunst einzutauchen. Der Eintritt ist für alle Veranstaltungstage frei, Spenden sind jedoch willkommen.

red