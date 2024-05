Am Bahnhof Jena-Göschwitz wurde am Mittwoch an das große Jenaer Eisenbahnjubiläum erinnert. Mit historischem Wagenmaterial konnten die Eisenbahnen wegen „150 Jahren Saalbahn“ zwar nicht aufwarten. Aber Menschen in historischen DR-Eisenbahnuniformen waren da wie Dietmar Hauck und Nils Ruta. Sie trafen am Bahnhofsgebäude auf Konrad Spath, der auch ohne Uniform ein großer Freund der Eisenbahn ist. © Funkemedien | Thomas Beier