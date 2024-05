Jena. In Jena hat es die Polizei mit beschädigten Wahlplakaten, betrunkenen E-Scooter-Fahrern und einem Angriff auf eine Busfahrerin zu tun. Die Meldungen.

Unbekannte beschädigten in der Kahlaischen Straße und der Rathenaustraße in Jena aufgehängte Wahlplakate. Laut Polizei entfernten der oder die Täter gewaltsam insgesamt 13 Plakate verschiedenster Parteien von ihren Aufhängeorten. Hinweise auf den oder die Unbekannten gebe es derzeit nicht.

Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch gingen der Polizei mehrere Verkehrsteilnehmer bei Kontrollen in der Jenaer Innenstadt ins Netz. Die Fahrer, zumeist mit E-Scootern unterwegs, waren laut Polizei alkoholisiert oder hatten Drogen zuvor konsumiert. Es wurden Anzeigen gefertigt und die Weiterfahrten unterbunden.

Busfahrerin angegriffen

Über die Einfahrt eines Linienbusses in eine Haltestelle in der Closewitzer Straße in Jena entbrannte ein Streit. Nach Polizeiangaben sprach ein Pärchen am Mittwochvormittag die 46-jährige Fahrerin auf ihr Fahrverhalten hin an. Es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung. Als die Busfahrerin das der Leitstelle melden wollte, packte der 63-jährige Mann die Frau am Arm und verdrehte diesen. Die hinzugerufenen Beamten konnten das Pärchen in der Nähe der Haltestelle ausfindig machen. Der 63-Jährige müsse sich nun strafrechtlich verantworten.