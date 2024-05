Die Verkehrssituation in der Innenstadt verschärft sich: Auch die Ernst-Haeckel-Straße wird bis Ende Juni voll gesperrt. Dazu kommt, dass der Teichgraben vom 14. Mai bis 15. Mai komplett gesperrt wird. . In der Sperrzeit wird die Deckschicht im Bushaltestellenbereich eingebaut. Verkehrsteilnehmer, welche in Richtung Leutragraben fahren wollen, müssen die Vollsperrung über den Holzmarkt und Grietgasse umfahren. © Peter Michaelis | Peter Michaelis