Jena. Familienzentrum mit buntem Programm. „Dein Tag im Paradies“ am 25. Mai auf der Rasenmühleninsel.

Das Familienzentrum Jena veranstaltet unter neuer Trägerschaft des Arbeiter-Samariter-Bundes traditionell eine „Woche der Familie“. Geplant sind vom 13. Mai bis 17. Mai vielfältige Angebote für alle Altersgruppen.

Die Woche startet am Montag, 13. Mai, in der Dornburger Straße 26 mit einem großen Familienfrühstück. Neben Informationsveranstaltungen und Workshops, einer Lesung und einer Filmvorführung findet am Donnerstag, 16. Mai, das Familienfest im Hof und Garten statt. Die kleinen und großen Gäste erwartet ein buntes Programm mit Kindersachenbörse, Hüpfburg, Krankenwagen und Feuerwehr, Glitzertattoos, Bastelangebot sowie Kaffee und Kuchen.

Buntes Familienfest im Paradies

Gemeinsam mit Jena-Kultur und dem Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt lädt das Jenaer Bündnis für Familie am Samstag, 25. Mai, ab 13 Uhr auf die Rasenmühleninsel ein. Dann beginnt „Dein Tag im Paradies“. Die Familien erwartet zum Kinder- und Familienfest und Umwelttag ein vielfältiges Programm, an dem sich Bündnispartner, Vereine und Unternehmen mit ihren Aktionen beteiligen. Das Familienfest zieht jährlich tausende Besucher an, die sich auf Bastelstraßen, Parcours, Experimentierstrecken, Sportaktionen sowie ein buntes Bühnenprogramm freuen können. Seit 2006 engagiert sich das Jenaer Bündnis für Familie mit seinen über 70 Partnern dafür, Jena zu einem immer familienfreundlicher werdenden Standort zu entwickeln.

Informationen zum Programm: www.asb-jena.de

red