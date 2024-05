Jena. Täter dringen auf abgesperrte Baustelle. Stadt will das Graffito entfernen lassen. Zweiter Vorfall innerhalb weniger Monate.

Erneut ist 70 Meter über dem Boden das Inselplatz-Hochhaus in Jena beschmiert worden: Zu lesen sind die Schriftzüge „ACAB“ sowie „Free all Antifa“. Wie die unbekannten Täter auf das abgesperrte Gelände gekommen sind, ist noch unklar. Die Stadt hat das Graffito am Mittwoch bemerkt und das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr informiert. „Wir wollen natürlich, dass der Schriftzug entfernt wird“, sagt der CDU-Dezernent Benjamin Koppe. Bauherr am Inselplatz ist der Freistaat Thüringen.

Das Akronym ACAB steht für den englischen Ausspruch „All cops are bastards“, wörtlich „Alle Polizisten sind Bastarde“. Die Täter waren offensichtlich auf das umzäunte Gelände gelangt und im Gebäude bis in die oberste Etage gelaufen. Dabei begaben sie sich erneut in Lebensgefahr. Im Dezember 2023 war das Hochhaus erstmals mit einer polizeifeindlicher Botschaft beschmiert worden.