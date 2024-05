Jena. Traditionell waren zu Himmelfahrt viele Menschen in Jena und dem Saale-Holzland-Kreis unterwegs. Die Polizei gibt eine erste Bilanz ihrer Einsätze bekannt.

Ob in der klassischen „Männerrunde“ oder als Familienausflug: Viele Menschen waren zu Himmelfahrt am Donnerstag in und um Jena unterwegs. Beispielsweise die Papiermühle war dabei ein Treffpunkt gewesen, um bei einem Bier aus der lokalen Brauerei eine Pause einzulegen.

Die meisten Menschen haben am Donnerstag in der Stadt friedlich gefeiert. „Alles schön und ruhig“, hieß es am späten Nachmittag aus der Landespolizeiinspektion Jena.

Polizei musste am Nachmittag vermehrt im Saale-Holzland ausrücken

Ein etwas anderes Fazit zieht hingegen die Polizeiinspektion Saale-Holzland für den Landkreis. Bis zum Mittag sei es ruhig geblieben, dann habe die Polizei vermehrt zu Einsätzen ausrücken müssen, beispielsweise wegen Körperverletzung. Allein zweimal sei die Polizei ins Mühltal bei Eisenberg gerufen worden.

Da es erfahrungsgemäß zu Himmelfahrt die meisten Einsätze in den Abendstunden gibt, bleibe die Polizei in Jena und dem Saale-Holzland-Kreis wachsam.

