Dass die Studienbedingungen an der Friedrich-Schiller-Universität Jena so exzellent sind, wie sie die Studierenden beispielsweise im aktuellen CHE-Studienranking und bei „StudyCheck“ bewertet haben, davon können sich alle Interessierten jetzt selber ein Bild machen: Am 25. Mai findet ab 9.30 Uhr der Studieninfotag am Abbe-Campus statt, zu dem Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern eingeladen sind. Ergänzend werden vom 21. bis 29. Mai Online-Studieninformationstage angeboten.

Die Frage nach der eigenen Zukunft

Spätestens jetzt, nach dem Abitur, steht für viele Jugendliche die Frage im Raum: Was mache ich in Zukunft? Ein freiwilliges soziales Jahr, eine Ausbildung oder nehme ich ein Studium auf? Nicht ausschließlich der letzte Aspekt steht im Mittelpunkt der Studieninfotage an der Universität Jena. Denn Studieninteressierte erhalten von Lehrenden und Studierenden nicht nur Antworten auf Fragen wie: Was kann ich in Jena studieren? Wie finde ich das passende Fach für mich? Wie bewerbe ich mich? Wie finanziere ich mein Studium? Professionelle Beratungen gibt es auch zur Frage: Bin ich überhaupt für ein Studium geeignet? All dies wird in individuellen oder Gruppen-Gesprächen vermittelt.

Weit über 200 Studienmöglichkeiten

Mitarbeitende und Studierende der Uni Jena präsentieren beim Infotag am 25. Mai die über 200 Studienmöglichkeiten, informieren unter anderem über Zulassungsvoraussetzungen oder beraten zu individuellen Fragestellungen. Institutionen, Kooperationspartner, Hochschulgruppen und Vereine stellen ebenfalls ihre Angebote vor. Darüber hinaus kommen bei den Online-Infotagen zahlreiche weitere Formen moderner Kommunikation zum Einsatz: Schnuppervorlesungen ebenso wie Live- und Video-Chats, Orientierungsworkshops und virtuelle 360-Grad-Rundgänge durch unterschiedliche Universitätsgebäude sowie Actionbound-Rallyes zu verschiedenen Fächern.

Das Programm der Studieninfotage ist zu finden unter: www.uni-jena.de/infotage.

