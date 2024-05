Bahnhof in Kahla: Entlang der Bahnstrecken im Landkreis könnte in besonderem Maße Wohnbau ermöglicht werden, heißt es in einer kommunalen AG „Wohnen im Umland“ des SHK und der Stadt. Die Idee dahinter: zeiteffektives und ökologisch sinnvolles Pendeln. © Katja Dörn | Katja Dörn