Jena. Am Freitagabend kamen Fotografen auf ihre Kosten: Vielerorts in Thüringen waren spektakuläre Polarlichter zu sehen.

Es war das Ereignis am Freitagabend: Polarlichter über Jena. Besonders selten treten diese in unseren Breiten auf. Noch seltener ist, dass sie mit dem bloßen Auge erkennbar sind. Das Naturereignis hat etliche Fotografen zu später Stunde hinaus gelockt.

Am Paradieswehr trauten einige Jenaer ihren Augen kaum, die Polarlichter in dieser Pracht zu sehen. Trotz der Helligkeit der Stadt waren die tanzenden roten Lichter am Himmel zu erkennen. Viele Menschen reisen sonst nach Skandinavien, um das seltene Phänomen zu erleben.

So entstehen Polarlichter

Polarlichter, auch Nordlichter (Aurora Borealis) genannt, treten durch die Wechselwirkung der Sonnenwindpartikel mit der Magnetosphäre und der Atmosphäre der Erde auf. Während starker geomagnetischer Stürme, die durch intensive Sonnenaktivität verursacht werden, können Polarlichter auch in niedrigeren Breitengraden beobachtet werden.

Polarlichter tanzen über der Saale in Jena. © FMG | Tino Zippel

Die Sonne sendet einen stetigen Strom geladener Teilchen aus, der als Sonnenwind bekannt ist. Dieser besteht hauptsächlich aus Elektronen und Protonen. Manchmal bricht die Sonne in Ereignissen aus, die als Sonneneruptionen oder koronale Massenauswürfe bekannt sind, was zu einer erhöhten Freisetzung geladener Partikel führt.

Wenn diese Teilchen auf das Magnetfeld der Erde treffen, werden sie entlang der Magnetfeldlinien geleitet und können in die obere Atmosphäre der Erde in den Polarregionen eintreten.

Sichtungsmeldungen aus ganz Deutschland

Beim Eindringen in die Atmosphäre kollidieren die geladenen Teilchen des Sonnenwinds mit Gasteilchen in der Erdatmosphäre, wie Sauerstoff und Stickstoff. Diese Kollision regt die Atome und Moleküle der Gase an, indem sie Energie auf die elektronischen Schalen der Gase übertragen und Elektronen auf höhere Energieniveaus anheben. Wenn sich die angeregten Elektronen der atmosphärischen Gase zurück in ihren Grundzustand bewegen, geben sie die aufgenommene Energie in Form von Lichtphotonen ab. Dies ist das Licht, das wir als Polarlicht sehen. Sichtungsmeldungen gingen am Freitagabend aus ganz Deutschland ein.

