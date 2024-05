Jena. Übersicht zu bevorstehenden Terminen und Kurzmeldungen aus Jena: Fahrradcodierung des ADFC und eine Jenawirtschaft-Unternehmensfahrt

Fahrrad-Codierung und offene Werkstatt für alle

Am Dienstag, 14. Mai, bietet der ADFC Jena-Saaletal, wie jeden zweiten Dienstag im Monat, von 16 bis 18 Uhr eine Fahrrad-Codierung im Eingangsbereich des Gebäudes Spitzweidenweg 107 (neben der Tankstelle in der Camsdorfer Straße) an. Mittels Nadel-Codierer werden Fahrräder mit Stahl- oder Aluminium-Rahmen mit einer eindeutigen Kennzeichnung versehen. Die Codierung von E-Bike-Akkus ist nach Absprache möglich. Mitzubringen sind neben dem Fahrrad ein Ausweisdokument und der Eigentumsnachweis beziehungsweise Kaufbeleg sowie 10 Euro in bar. Für ADFC-Mitglieder ist der Service kostenfrei.

Für die Codierung wird um vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 0151/265 761 89 oder per E-Mail an werkstatt@adfc-jena.de gebeten.

Zusätzlich ist jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat zwischen 16 und 19 Uhr die Selbsthilfe-Werkstatt im Keller des Gebäudes Spitzweidenweg 107 geöffnet. Hier stehen – ohne Anmeldung – Werkzeug und Material für Reparaturen am eigenen Rad zur Verfügung, und ein Team hilft mit Rat und Tat bei komplexeren Problemen.

Radel-Treff des ADFC Jena-Saaletal

Der offene Treff des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Jena-Saaletal findet am Mittwoch, 15. Mai, um 19 Uhr im Grünen Haus in Jena im Schillergässchen 5 statt. Alle Mitglieder und Interessierte sind eingeladen, um Neues von den Aktivitäten des ADFC und zu Themen rund um den Radverkehr zu erfahren und Informationen auszutauschen. Gerne werden auch weitere Anliegen und Fragen besprochen und diskutiert.“

Noch freie Plätze zur Wasserstoff-Exkursion nach Sonneberg

Jenawirtschaft lädt am 29. Mai zu Unternehmensreise ins HySon-Institut ein

Interessierte Gewerbetreibende aus Jena und Region können sich am 29. Mai aus erster Hand zum Thema „Wasserstoff in der Industrie“ informieren. Die Wirtschaftsförderung Jena (JenaWirtschaft) lädt Unternehmen und Einrichtungen aus Jena und der Region zur Exkursion nach Sonneberg ein.

Vor Ort erwartet die Teilnehmenden ein umfassender Überblick zu aktuellen Trends, Entwicklungen und Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich Wasserstoff. Besucht werden das HySON-Institut für Angewandte Wasserstoffforschung sowie die Kyros Hydrogen Solutions GmbH.

Weitere Informationen sowie einen Link zur Online-Anmeldung gibt es auf der Webseite jenawirtschaft.de unter dem Punkt „Veranstaltungen“. Für alle Fußballfans unter den Unternehmer:innen vielleicht eine einmalige Gelegenheit. Denn: Die Unternehmensreise findet mit dem Mannschaftsbus des FC Carl Zeiss Jena statt.

