Jena. Mindestens zwei Frauen sind bei einer Tanzveranstaltung in Jena sexuell belästigt worden. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei.

Bei einer Tanzveranstaltung in der Nacht auf den 5. Mai in der Felsenkellerstraße in Jena soll ein 30-Jähriger mindestens zwei Frauen sexuell belästigt haben.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, soll es neben obszönen Äußerungen und Aufforderungen gegenüber den Frauen auch unsittliche Berührungen gegeben haben. Zwei noch unbekannte Frauen hatten dies dem Sicherheitsdienst gegen 3.30 Uhr am Sonntagmorgen mitgeteilt. Jedoch hatten die Frauen sich bereits vor Eintreffen der alarmierten Beamten unerkannt entfernt. Der Mann wurde vom Sicherheitsdienst aus der Veranstaltung geholt, er erhielt ein Hausverbot und mehrere Strafanzeigen.

Für die weiteren Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei Jena Zeugen. Hier insbesondere die zwei Frauen, die sexuell belästigt wurden. Diese werden gebeten, sich unter 03641 810 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 115157/2024, zu melden.

Gegenstände von Baustelle gestohlen

Ein Mann hat Kabel und Elektroartikel von einer Baustelle in der Anna-Siemsen-Straße in Jena gestohlen. Die Gegenstände waren nach Polizeiangaben zur ordnungsgemäßen Entsorgung vor dem Haus gelagert. Insgesamt wollte sich der 44-jährige Täter rund 75 Kilogramm der Ware aneignen und muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Kupferkabel gestohlen

Unbekannte haben von einem Baustellengelände auf dem Inselplatz mehrere Meter Kupferkabel gestohlen. Der Wert der Beute wird laut Polizei auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Radfahrer verletzt

Recht uneinsichtig verhielt sich am Mittwochmittag ein Transporterfahrer in Jena. Der Mann war, augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit, auf der Kleinen Dammstraße in Richtung Dammstraße unterwegs.

Dort kam ihm ein Radfahrer entgegen, der aufgrund der Fahrweise des Transporterfahrers ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei stürzte der 23-Jährige mit seinem Rad und verletzt sich.

Der Fahrer des Transporters entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle.

