Jena. Redakteurin Jördis Bachmann über Pfingsten, ein Klavier in der Distel-Schänke, einen Künstler, eine Ringelnatter und einen Kuckuck

Die Betreiberin einer Hundetagesstätte in Jena sagte einmal, ihr stünden Hunde näher als Menschen, und Graffiti-Künstler Case, der sich in Lobeda verewigt hat, verriet, er und seine Frau hätten sich gegen Kinder entschieden, besitzen aber zwei Hunde.

Als ich am Samstagmorgen das Gastronomenpaar Helen und Hannes in ihrer Distel-Schänke besuchte, machte ich Halt am Gembdenbach. Ein Amselpaar trug am Ufer Würmer zusammen und in der Ferne hörte ich einen Kuckuck. Idylle, wie aus einem Meditationsvideo.

An Pfingsten soll der Heilige Geist die Jünger Jesu ergriffen haben, der das Wunder bewirkte, dass sie alle Sprachen sprechen konnten. Ich antworte dem Kuckuck: „Hi!“ Aber selbst, wenn man die gleiche Sprache spricht, muss man sich ja nicht verstehen, dachte ich am Gembdenbach. Und dann dachte ich an die Demos, die ich später am Tag begleiten würde – viele laute Menschen. Ich kann verstehen, dass man Hunde oder die Ruhe der Natur den Menschen vorzieht: keine Wut-Smileys im Netz, kein So-tun-als-ob – alles ganz einfach.

Jenaer Arzt unterstützt Gastronomenpaar

Mir fällt unser Gartenteich ein. Meine Tochter vergoss jüngst Tränen, weil uns eine Ringelnatter die Goldfische wegfraß. Natur ist grausam, denke ich und beobachte die Wackel-Würmer im Schnabel der Amsel am Gembdenbach. Helen und Hannes erzählen mir später in ihrer Distel-Schänke, dass ein Jenaer Arzt ihnen angeboten hat, das Klavier des Gartenlokals restaurieren zu lassen. Einfach so, weil er gern in die Distel-Schänke kommt und er gern Klavier spielt.

Es gibt tolle Menschen. Sie übernehmen Verantwortung für andere Menschen, für Klaviere oder Hunde. Nur mit dem gegenseitigen Verstehen ist es nicht so leicht – trotz Heiligem Geist. Ich verabschiede mich vom Kuckuck: „Ciao“. Er antwortet verständnislos: „Kuckuck“.

