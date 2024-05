Jena. Interessenvertreter von Senioren-, Behinderten-Beirat sowie Blinden- und Sehbehindertenverband lassen sich Theorie und Praxis erklären. Belange von Anfang an berücksichtigt.

Auf den Linien 1/4 und 5 gehören sie inzwischen zum alltäglichen Bild: die 42 Meter langen und neuen Straßenbahnen des Jenaer Nahverkehrs. Die nach der „Lichtstadt Jena“ benannten „Lichtbahnen“ setzten neue Maßstäbe, auch in Sachen Barrierefreiheit. Das liegt nach Angaben des Nahverkehrs auch darin begründet, dass von Beginn an Interessenvertreter des Senioren- und Behinderten-Beirats der Stadt Jena sowie des Blinden- und Sehbehindertenverbandes in das Projekt eingebunden wurden. Nun fand eine exklusive Vorstellungsfahrt mit Vertretern dieser Gremien statt.

Komfortables Ein- und Aussteigen für Rollstuhlfahrer

Ziel der Fahrt war, zunächst in einem theoretischen Teil ausführlich alle neuen barrierefreien Funktionen der Straßenbahn zu erläutern. Anschließend unternahmen die Teilnehmer eine gemeinsame Lichtbahn-Fahrt auf der Route von der Endhaltestelle Lobeda-West nach Lobeda-Ost und zurück. Besonders beeindruckt zeigten sich die Fahrgäste von der Umsetzung der definierten Barrierefreiheitsanforderungen. So ermöglicht die Lichtbahn zum Beispiel ein komfortables Ein- und Aussteigen für Rollstuhlfahrer ohne extra angelegte Rampen. Die Innenausstattung biete Platz für vier Rollstühle oder E-Scooter sowie gleichzeitig für Kinderwagen und Fahrräder.

Unterwegs mit dem Jenaer Nahverkehr, um die barrierefreien Funktionen der Lichtbahn zu testen: Interessenvertreter von Senioren-, Behinderten-Beirat sowie Blinden- und Sehbehindertenverband an der Haltestelle Lobeda-Ost. © Jenaer Nahverkehr | Karolin Kasparek

Die größte Anerkennung der Teilnehmer fand die sehr gute Berücksichtigung ihrer Belange von Anfang an. So seien die Interessenvertreter bereits bei der Formulierung der Anforderungen an die Barrierefreiheit im Vorfeld der Beschaffung der Lichtbahnen frühzeitig durch den Jenaer Nahverkehr einbezogen worden. „Unter anderem wurde im Oktober 2020 ein Grundrissmodell der Wagenteile mit Sondernutzungsflächen für Rollstühle, E-Scooter, Kinderwagen et cetera im Originalmaßstab intensiv getestet.“ Daraus ergaben sich notwendige Anpassungen in der Innenraumausstattung, um ein problemloses Ein- und Ausfahren mit Rollstühlen und E-Scootern sowie eine sichere Abstellung von Rollatoren zu ermöglichen.

„Wir konnten zeigen, dass bei unseren Lichtbahnen die vielfältigen Belange der Barrierefreiheit vollumfänglich berücksichtigt worden sind“, sagt der Leiter des Bereichs Verkehr, Markus Würtz.

Bilderstrecke: Fotos von der Straßenbahn-Jungfernfahrt in Jena

