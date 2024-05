Jena. Durch das öffentliche Training der Deutschen Nationalmannschaft kommt es am Montag zu Sperrungen. Das gilt es zu beachten:

Aufgrund der öffentlichen Trainingseinheit der Deutschen Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann, die am Montag, 27. Mai, in der ad hoc arena im Ernst-Abbe-Sportfeld stattfindet, kommt es zu Absperrungen. Wie die Stadtwerke Jena mitteilen, werde zur Absicherung des Veranstaltungsgeländes bereits am Morgen damit begonnen. Der Parkplatz für Gäste des Südbades und der Strandbar könne daher ganztägig nicht genutzt werden.

Beide Freizeit-Locations bleiben jedoch regulär geöffnet. Besucherinnen und Besucher werden dringend gebeten, die öffentlichen Verkehrsmittel zur An- und Abfahrt zu nutzen. Eine Durchfahrt mit dem Pkw über die Stadioneinfahrt bzw. das Sportzentrum Oberaue ist an diesem Tag nicht möglich.

red