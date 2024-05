Jena. Die Polizei in Jena ermittelt wegen gestohlener Medientechnik und stoppte einen betrunkenen Mopedfahrer.

Am Mittwochmittag stellte eine Schule in der Karl-Marx-Allee den Diebstahl von insgesamt 19 Laptops im Wert von 10.000 Euro. Ob die Tat mit einem zuvor gemeldeten Diebstahl eines Generalschlüssels in Verbindung steht, ist nun auch Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Mopedfahrer betrunken unterwegs

Die Polizei stoppte Mittwochnacht einen 24-jährigen Mopedfahrer in der Schillerstraße. Ein Alkoholtest ergab den Wert von 0,73 Promille. Laut Polizei wurde ihm die Weiterfahatrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Medientechnik gestohlen

Bisher unbekannte Täter sind am Mittwochabend in ein Wohnhaus in der Gillestraße eingedrungen und haben hochwertige Medientechnik erbeutet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 03641 812464 oder per E-Mail kpi.jena@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0131532/2024 entgegen.

Auto streift Fußgänger

Am Mittwoch touchierte ein Auto beim Vorbeifahren in der Mühlenstraße einen 23-jährigen Mann. Er wurde am Arm leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

