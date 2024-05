Jena. Die Polizei Jena sucht nach einem Exhibitionisten und Dieben, die in eine Schule eindrangen.

Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag Medientechnik im Wert von rund 2500 Euro aus einer Schule entwendet. Eine ähnliche Tat hatte es zuvor schon in der Schule in der Karl-Marx-Alle gegeben. Ob die Einbrüche im Zusammenhang stehen, werde derzeit ermittelt, berichtet die Polizei.

Mit heruntergelassener Hose

Eine 23-jährige Frau war am Donnerstagabend am Neutor in Jena spazieren, als sie ein Mann mit heruntergelassener Hose sah, der mit sich selbst zu tun hatte. Nach Polizeiangaben ignorierte er die Passanten. Als die Frau die Beamten verständigte, flüchtetet er. Der Exhibitionist kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 40 Jahre alt

helle Hautfarbe

trug ein blaues T-Shirt

Hinweise zur Person nimmt die Kriminalpolizei in Jena unter 03641 812464 oder kpi.jena@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0132528/2024 dankbar entgegen.

