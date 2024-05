Jena. Eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen und aktuelle Meldungen aus Jena

Das Theaterhaus Jena lädt ein letztes Mal zu „Blut“ und „Spuren“ ein. © Theaterhaus Jena | Joachim Dette

160 Jahre Freiwillige Feuerwehr Jena-Mitte: Fahrzeugkorso und Fest

Ihren 160. Geburtstag feiert die Freiwillige Feuerwehr Jena-Mitte am Sonntag, 2. Juni, mit einem bunten Fest. 9.30 Uhr startet am Seidelparkplatz ein Fahrzeugkorso mit neuen und alten Feuerwehrfahrzeugen, der am Markt endet. Hier wird das Programm offiziell um 11 Uhr eröffnet. Gleichzeitig wird an diesem Tag das 30-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr Jena-Mitte gefeiert. Bis um 17 Uhr können Besucherinnen und Besucher auf dem Markt die unterschiedlichsten Feuerwehrfahrzeuge aus nächster Nähe bestaunen. Um 11.45 Uhr ist eine Einsatzübung geplant, um 15 Uhr eine Gefahrgutübung.

Am 22. Februar 1862 wurde die Freiwillige Feuerwehr Jena-Mitte offiziell gegründet. In der Stadt ist sie damals die erste Wehr. Mit den späteren Eingemeindungen kamen jedoch Feuerwehren im Stadtgebiet hinzu, die noch länger bestehen. „Sowohl die Personenzahl als auch der Fahrzeugbestand hatte sich zu DDR-Zeiten drastisch reduziert“, erzählt Jan O. Rundshagen, Vorsitzender vom Feuerwehr-Verein. Diesem Trend habe man mit der Gründung der Jugendfeuerwehr im Jahr 1994 entgegenwirken können. Im Jahr 2000 konnte wieder eine aktive Einsatzabteilung gebildet werden. Seitdem ist auch der Fuhrpark wieder gewachsen – auf jetzt fünf Fahrzeuge.

1992 gründete sich der Jenaer Feuerwehrverein 1864 e.V., der sich zum Ziel gesetzt hat, die Freiwillige Feuerwehr bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, ihr bei Veranstaltungen und Ausbildungen zu helfen und besonders Einfluss auf die Brandschutzerziehung und die Nachwuchsförderung zu nehmen.

Mit rund 40 Kameradinnen und Kameraden zählt die Freiwillige Feuerwehr Jena-Mitte zu den personell am stärksten besetzten Wehren der Stadt. Sie rückt zu rund 100 Einsätzen pro Jahr aus. Ihre Aufgaben erstrecken sich über alle Teilgebiete der Feuerwehr. Mit dem Löschgruppenfahrzeug 20 Katastrophenschutz (LF 20 Kats) stellt die Wehr neben der Berufsfeuerwehr den Brandschutz im Zentrum, im Damenviertel, in Jena-Ost und im Kernbergviertel sicher.

Unterwegs auf den Spuren Napoleons

Das Institut zur militärgeschichtlichen Forschung Jena 1806 e.V. und das „Museum 1806“ laden für Samstag, 1. Juni, im Anschluss an die „Jenaer Lange Nacht der Museen“ zu einem Vortrag zum Thema „Napoleon in Jena“, mit anschließendem Rundgang auf dem südöstlichen Jenaer Schlachtfeld ein.

Am 14. Oktober 1806 wurde vor den Toren Jenas europäische Geschichte geschrieben. Napoleon I. bereitete hier dem alten preußischen Staat eine vernichtende Niederlage. Sein Sieg führte zur Neuordnung der Machtverhältnisse in Europa und kostete 35.000 Soldaten Leben und Gesundheit. Zurück blieb eine verwüstete Region.

Während der kurzen Wanderung lernen die Teilnehmer der Veranstaltung das südöstliche Schlachtfeld und die Plätze, auf denen Napoleon am 7. Oktober 1808 die Teilnehmer des Erfurter Fürstenkongresses empfing, kennen.

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr im „Museum 1806“ in Jena-Cospeda, Jenaer Straße 12. Die Veranstaltung, die wieder am Museum endet, dauert etwa zwei Stunden.

Die Karten der „Jenaer Langen Nacht der Museen“ haben Gültigkeit. Ebenso gelten die Karten der Museumsnacht am 1. Juni ganztägig für einen Museumsbesuch. Kinder bis 14 Jahre haben ebenfalls an diesem Tag freien Eintritt.

„Alles schon mal da gewesen!? – Die Thüringer Landtagswahl 1924“

Es soll ein Jahrhundert zurück und zugleich in die Zukunft geschaut werden: Bei den Landtagswahlen 1924 kandidierten die bürgerlichen Parteien auf einer gemeinsamen Liste „Ordnungsbund“, um die bis dahin in der Landespolitik dominierenden SPD und KPD zu entmachten. Ihr Motto: „Das ganze Land kam auf den Hund, uns hilft nur noch der Ordnungsbund“. Nachdem sie bei den Wahlen keine Mehrheit erhalten hatten, ließen sie sich bis 1927 von der „Vereinigten Völkischen Liste“ tolerieren, einer Ersatzorganisation der zunächst noch verbotenen NSDAP.

Erstmals machte sich damit in der Weimarer Republik eine Regierung von Nationalsozialisten abhängig. Dies wird der Historiker Manfred Weißbecker am Mittwoch, 29. Mai, 19 Uhr in seinem Vortrag darstellen. Bis 1992 war er Professor an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und anschließend einer der Initiatoren zur Gründung des „Jenaer Forums für Bildung und Wissenschaft e.V.“, des Vorläufers der heutigen Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen. Vor der Landtagswahl in Thüringen am 1. September 2024 sollen anhand dieses Beispiels auch Chancen und Strategien erörtert werden, wie ein Wiederaufleben dieser Logik durchbrochen werden kann.

Die Veranstaltung findet im KuBuS in der Theobald-Renner-Straße 1a statt.

Flohmarkt und Pflanzenbörse im Lisa

Eine Vielzahl an Ständen mit einem bunten Angebot aus Haushalts-Gegenständen, Büchern, Kinderspielzeug und vielen mehr sowie einem großen Pflanzenangebot laden am 1. Juni, 14 Uhr zum Stöbern ins Stadtteilzenrum Lisa ein.

Stände können bis zum 30. Mai unter lisa@jena.de oder unter 03641/492835 angemeldet werden. Es werden keine Standgebühren erhoben. Tische, Stühle oder Decken müssen selbst mitgebracht werden. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Räumlichkeiten des Stadtteilzentrums verlegt. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen und Termine finden Sie unter www.lisa-jena.de.

Zum letzten Mal „Blut“ und „Spuren“ im Theaterhaus Jena

Die Projekte „Blut“ und „Spuren“ gehen in unterschiedlicher Konstellation von demselben Ausgangspunkt aus: Sie blicken aus verschiedenen Perspektiven auf die Involviertheit der eigenen Familie in den Zweiten Weltkrieg und befassen sich mit Fragen nach Herkunft und Identität, Erinnern und Vergessen. Am Donnerstag, 30. Mai, 20 Uhr zeigt das Theaterhaus „Blut“. Die Großväter von Leon aus Nürnberg und Yevgen aus Luhansk, Ukraine standen sich im Zweiten Weltkrieg als Soldaten auf deutscher und sowjetischer Seite gegenüber. Von den Toten auferstanden, begegnen sie sich auf der Bühne des Theaterhaus Jena wieder. Yevgen Bondarskyy und Leon Pfannenmüller durchforsten ihre Familiengeschichten, halten Bruchstücke gegeneinander, stellen sich Fragen nach Erinnerungen, Verantwortung und Schuld, Patriotismus und nationalen Identitäten.

Die aktuelle Kriegssituation in der Ukraine spült auch das Unheimliche in der Vergangenheit wieder hoch und stellt Fragen nach Wissenslücken in den Familiengeschichten. Was schlummert in diesen Wissenslücken? »Blut« versucht, sich in die Komplexität historischer Verflochtenheiten zu begeben, um die Blickwinkel auf die Gegenwart zu erweitern. Welche Rollen spielen dabei Mechanismen von Erinnerung und nationalen Metanarrativen? Bis wohin reicht der Krieg?

Am Freitag, 31. Mai, 20 Uhr, steht „Spuren“ auf dem Spielplan. In „Spuren“ schlüpfen Leon, der jetzt in Jena lebt, und Maxim, der vor knapp zwei Jahren von Moskau nach Berlin gezogen ist, auf der Bühne des Theaterhaus Jena versuchsweise in die Figuren ihrer Großmütter. Über beide wissen sie kaum etwas, sicher ist, dass die eine unter der Gewalt der Nazis litt und die andere vor den Sowjets floh. Sie streiten, tanzen und singen, und immer wieder tauchen Fragen auf: Was versperrt den Blick in die Vergangenheit? Was heißt persönliche Verantwortung – schließt sie den (kritischen) Blick in die Vergangenheit mit ein?

Am Samstag, 1. Juni, werden beide Produktionen an einem Abend gezeigt.

Karten gibt es in der Tourist-Information Jena und an der Abendkasse.

