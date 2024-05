Jena. Jugendlicher wirft Glasscheibe an Haltestelle ein. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Jena.

Eine Gruppe von Jugendlichen hielt sich am Sonntagabend an der Straßenbahnhaltestelle in der Karl-Marx-Allee auf, als einer von ihnen einen Stein nahm und in Richtung der Haltestelle warf. Daraufhin zersprang eine Glasscheibe.

Wie die Polizei mitteilte, flüchtete die Gruppe von circa 10 Personen im Anschluss. Ein Zeuge rief die Polizei und trug somit zur erfolgreichen Fahndung bei. Ein 16-Jähriger muss sich nun wegen Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.

Raubüberfall: Fahrer steht unter Schock

Am Freitagmorgen parkte ein Lieferwagen eines Tabakunternehmens am Alten Handelsweg in Maua, gegenüber einer Gaststätte. Laut Polizeiangaben war der Mitarbeiter der Firma zu diesem Zeitpunkt allein unterwegs. Gegen 10 Uhr kamen Unbekannte auf ihn zu und drohten ihm Gewalt an.

Anschließend entwendeten sie Bargeld und Waren aus dem Fahrzeug. Der Mitarbeiter blieb eingeschüchtert zurück und verständigte die Polizei.

Die Kripo in Jena ermittelt zur Straftat und bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. Wer hat die Tat beobachtet? Konnten im Umkreis des Tatortes auffällige Personen oder Fahrzeuge vor oder nach der Tat festgestellt werden? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03641 812464 oder per E-Mail kpi.jena@polizei.thueringen.de (Aktenzeichen 0133079/2024) entgegengenommen.

Schwarzfahrer entdeckt

Ein 24-Jähriger versuchte am Sonntagnachmittag, ohne ein gültiges Ticket mit einer Buslinie in Jena zu fahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde er in der Geschwister-Scholl-Straße kontrolliert. Seine Fahrt endete dort. Die Polizei wurde hinzugerufen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Erfolgloser Einbruch hinterlässt Schaden

Unbekannte drangen in der Nacht zum Sonntag in einen Keller in der Johannisstraße in Jena ein. Im Anschluss flohen die unbekannten Personen zwar ohne Beute, hinterließen jedoch einen Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

