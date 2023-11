Angelika Meyer und Hans-Jürgen Mittmann aus Döbrichau waren in märchenhafter Mission vor der Goethe-Galerie in Jena unterwegs.

Aschenbrödel-Fans auf märchenhafter Mission vor der Goethe-Galerie in Jena

Jena. Zwei märchenhafte Gestalten waren am Donnerstag vor der Goethe-Galerie in Jena unterwegs – um für einen beliebten Klassiker zu werben.

Angelika Meyer und Hans-Jürgen Mittmann aus Döbrichau machten am Donnerstagnachmittag mit ihrer kleinen „Mobilen Märchenbühne“ vor der Goethe-Galerie in Jena Station – die große Bühne hatten sie wegen der schwierigen Parkplatzsuche im Stadtzentrum zu Hause in Sachsen gelassen.

Als Safran-Königin und „Hans der Heiler“ kostümiert, wollten die beiden Märchenfans für den Klassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ werben, der in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert. „Es ist der Film unserer Träume, der sogar Ost und West verbindet“, sagte Hans-Jürgen Mittmann. Der 67-jährige stammt aus Sachsen, seine 63-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen.

Auch in Zimmritz angehalten

Beide gehören zum Heilkräuterwanderverein, in dem auch René Otto aus Zimmritz Mitglied ist. Dort machten Angelika Meyer und Hans-Jürgen Mittmann am Donnerstag auch halt.

In der Region sind die beiden laut eigener Aussage als Märchenerzähler bekannt und seien unter anderem schon auf der Leuchtenburg, in der Plinzmühle und im Reinstädter Grund zu Gast gewesen.