In Thüringen besteht die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr wie auch in Obdachlosenheimen weiter fort, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Allerdings muss nicht zwingend eine FFP2-Maske getragen werden, es reicht auch eine medizinische Maske.

Auch in Jena steigt die Inzidenz wieder an

Jena. Niedrige Temperaturen verlagern das Leben in die geschlossenen Räume. Wochentrend der Infektionen bei plus 113 Prozent.

In den vergangenen 7 Tagen wurden 456 neue Infektionen mit dem Corona-Virus durch den Fachdienst Gesundheit an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt. Dies entspricht nach Angaben des Rathauses einem Wochentrend der Infektionen von plus 113 Prozent. Es bestätige sich auch in Jena der allgemeine Inzidenz-Anstieg in Deutschland, sagt Rathaussprecher Kristian Philler.

Die Ursachen dafür seien die gefallenen Temperaturen der vergangenen Wochen. Die Menschen halten sich wieder vermehr in geschlossenen Räumen auf. Zusätzlich seien viele Infektionen nachgetragen worden. Auf die Belegungszahlen in den Krankenhäusern wirkten sich die gestiegenen Werte nicht aus.

In der vergangenen Woche wurden 690 positive Schnelltests durch die Testzentren gemeldet. Diese Zahlen werden ebenfalls an das RKI gemeldet, fließen allerdings nicht in die Statistik ein. Die Statistik vom 29. September:

Anzahl aktiver Fälle: 523

davon in den vergangenen 24 Stunden: 110

stationäre Fälle: 12*

davon auf Intensivstation: 1

Hospitalisierungsinzidenz: 1,8

prozentuale ITS-Belegung (thüringenweit): 3,5 Prozent

Infektionen der vergangenen sieben Tage: 456

aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 432,6

Wochentrend: +113 Prozent

Infektionen insgesamt seit dem 14. März 2020: 42.580

Verstorbene insgesamt: 163

Genesene insgesamt: 41.894

* stationäre Patientinnen und Patienten aus Jena mit einem positiven Covid-19-Laborbefund