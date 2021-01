Auch in Jena würden einige Händler ihre Läden öffnen

Die Frustration und Verzweiflung sei nachvollziehbar, sagt der Jenaer Citymanager Hannes Wolf, angesprochen auf die Initiative „Wir machen auf – Kein Lockdown mehr“ von Einzelhändlern und Gastronomen. Die Protest-Initiative gründete sich über den Messenger „Telegram“ und fand schnell großen Zuspruch. Sie richtet sich gegen eine Verlängerung des Lockdowns über den 10. Januar hinaus.

Händler und Gastronomen planen, ihre Türen zu öffnen, ganz gleich was von der Regierung entschieden wird. Mehr als 43.000 Abonnenten hatte der Telegram-Kanal gestern – schnell bildeten sich auch Ableger wie „Wir machen auf – Österreich“ oder „Wir machen auf – Schweiz“.

Weihnachts- und Januargeschäft weggebrochen

„Wenn sich genügend Mitstreiter finden, würden auch wir unseren Laden öffnen“, sagt Michael Meier von Intersport in der Goethe-Galerie. „Ich verfolge die Protestaktion in den sozialen Medien und weiß von Händlern, – auch aus Jena – die sich anschließen würden und ihre Läden trotz Verlängerung des Lockdowns öffnen würden.“ Mit dem Weihnachtsgeschäft und dem Verkauf von Wintersportartikeln im Januar würde ein Großteil des Jahresumsatzes gemacht. Das sei weggebrochen. „Das lässt sich auch über ein Online-Angebot nicht kompensieren“, sagt Meier.

Dass ihm ein Bußgeld drohen würde, wenn er den Laden trotz Lockdown öffnet, weiß er. „Das müsste man dann in Kauf nehmen, aber klar ist, man bestraft die Falschen“, findet er. Der Centermanager der Goethe Galerie, Michael Holz, sieht das ganz ähnlich. „Wir als Goethe Galerie bieten dem Einzelhandel den Rahmen, die Hülle. Mit unseren Mietern haben wir Verträge, in denen die Kernöffnungszeiten der Läden festgelegt sind, aber natürlich können die Mieter ihre Läden jederzeit öffnen. Dafür ist jeder selbst verantwortlich. Dementsprechend ist es technisch auf jeden Fall möglich, dass sich die Läden in unserer Mall an der Protestaktion beteiligen.“

Holz kann die Einzelhändler sehr gut verstehen: „Es geht um die Sicherung von Existenzen, um das nackte Überleben. Und dabei sprechen wir nicht von einer Randgruppe, sondern von Millionen betroffenen Menschen. Wenn der Lockdown noch weiter verlängert wird, werden einige Läden verschwinden, und sie werden nicht mehr zurückkehren. Was jetzt kaputt geht, bleibt weg. Die Lebendigkeit und Liebenswürdigkeit der Innenstädte wird sich verändern, und man wird erst bemerken, was man verloren hat, wenn es weg ist. Dabei stellt der Einzelhandel kein über Gebühr großes Risiko bei der Verbreitung des Virus dar. Es gibt keinen Nachweis, dass die Schließung des Einzelhandels überhaupt etwas bewirkt. Seit zweieinhalb Wochen sind die Läden zu, aber die Zahlen sind nicht nennenswert runter gegangen. Wenn klar wäre, dass die Schließung des Einzelhandels einen wirklichen Effekt hätte, dann wäre es für mich persönlich auch besser nachvollziehbar.“

„Protest ist eher kontraproduktiv“

Auch Jenas Citymanager Hannes Wolf sagt in diesem Zusammenhang: „Es gab wenig Infektionsgeschehen im Einzelhandel. Das macht die Schließung für viele unverständlich.“ Doch auch indirekte Effekte spielten eine Rolle, da beispielsweise auch Busse und Straßenbahnen durch die Schließung der Läden weniger genutzt würden, so Wolf. Man könne der Krise nicht auf diese Art begegnen, meint er. „In Anbetracht des Infektionsgeschehens ist so ein Protest eher kontraproduktiv. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mitglieder der Jenaer Initiative Innenstadt sich an dieser Protestaktion beteiligen.“

Zum Verein Initiative Innenstadt gehört auch Katja Stimmer, die den Laden „Fräulein Meier“ in der Wagnergasse führt. Sie wird sich am Protest nicht beteiligen. „Natürlich ist die Frage immer, wie lange kann ich mir das leisten, aber so lang die Infektionszahlen so hoch sind, finde ich es nicht richtig, die Läden zu öffnen.“ Katrin Riedel vom Künstler- und Kreativbedarf in der Jenaer Schlossgasse hat von der Protest-Aktion „Wir machen auf“ in der Nacht zum Montag erfahren. „Ich konnte gar nicht richtig schlafen, weil mich das sehr beschäftigt hat. Einerseits denke ich, dass wir gerade die älteren Menschen schützen und Verantwortung übernehmen müssen, andererseits ist der Preis, den wir als Einzelhändler zahlen, sehr, sehr hoch. Ich bin eher ein Mensch, der sich an Regeln hält, aber die Frage ist, wo man die Grenze zieht. Mein Mann ist in Jena in der Gastronomie tätig, wir sind also doppelt betroffen. Es geht darum, dass wir jeden Monat sehen müssen, wie wir unsere Rechnungen zahlen. Heute würde ich vielleicht eher sagen, dass ich nicht bei dem Protest mitmache, aber das kann in einem Monat, wenn der Druck weiter steigt, anders aussehen.“

Rechtliche Lage:

Nach dem Thüringer Bußgeldkatalog Coronavirus liegt das Bußgeld (Paragraph 7, Absatz 1) bei Nichtschließen, Betreiben oder Wiedereröffnen von Gaststätten ohne Vorliegen einer Ausnahme bei 2500 Euro. Bei Nichtschließen, Nichtbeenden, Betreiben oder Wiedereröffnen eines Einzelhandelsgeschäfts liegt das Bußgeld (Paragraph 8, Absatz 1) zwischen 250 und 3000 Euro – je nach Umfang oder Wert des Vorteils.

Im Infektionsschutzgesetz findet sich unter Paragraph 74 dies: Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine in § 73 Absatz 1 oder Absatz 1a Nummer 1 bis 7, 11 bis 20, 22, 22a, 23 oder 24 bezeichnete vorsätzliche Handlung begeht und dadurch eine in § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannte Krankheit, einen in § 7 genannten Krankheitserreger oder eine in einer Rechtsverordnung nach § 15 Absatz 1 oder Absatz 3 genannte Krankheit oder einen dort genannten Krankheitserreger verbreitet.

Außerdem könnte laut Gewerbeordnung auch Paragraph 35 „Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit“ greifen und damit also eine Schließung des Geschäfts drohen.