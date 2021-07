Auf der Inselim Digi-Meer

Das fand ich anrührend: Neulich entschuldigte sich eine junge Frau per E-Mail, dass sie auf unsere Elektropost-Anfrage nicht sofort reagiert habe. Sie genieße gelegentlich den Offline-Modus.

Das Beispiel wird nicht als Anzeichen dafür taugen, dass sich etwas zusammenbraut gegen die rasende Digitalisierung. Dass sie uns Anstrengungen und Zumutungen auferlegt – klar. Nachvollziehen kann man das am Streit, den ein Zwischenbericht zum Jenaer „Smart-City-Modellstadt“-Projekt im Stadtrat ausgelöst hat. Die Komplexität sei für viele Bürger schwer fassbar, so meckerten einige Ratsleute. Indessen gilt auch für die Digitalisierung, dass vom Tag an, da etwas praktisch anwendbar ist, die Welt ganz anders aussieht. Vieles ist eine Trainingsfrage.

Und doch befassen sich Psychologen und Sozialwissenschaftler längst damit, wie Inseln der Erholung vom Digitalen aussehen könnten. Deshalb fand ich auch dies anrührend: Jenawohnen-Chef Tobias Wolfrum hatte zum Gespräch in einen „Showroom“ des Smart-Wohnen-Quartiers in Lobeda-Ost geladen. Doch wollte das digitale Schließsystem nicht funktionieren. Und wir sprachen draußen vor der Tür halb im Hausflur, halb auf der Wohnblock-Treppe. Auf die Digi-Schließer zu warten, wäre Quatsch gewesen. Nutze die Inseln, die im Digi-Meer auftauchen!