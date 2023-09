Auf der Saalbahn droht der Bumerang zurück ins Auto: Ministerium muss reagieren

Jena. Regelmäßige Intercity zwischen Jena und Saalfeld bringen Nachteile für viele Bahnpendler: Wann erfolgt eine Einigung mit der Deutschen Bahn?

Das Land Thüringen hat den Entwurf für den neuen Nahverkehrsplan vorgelegt. Dieser lässt leider Aspekte zur Stärkung wichtiger Pendlerverbindungen vermissen – ein Kommentar von Tino Zippel, stellvertretender OTZ-Chefredakteur.

Wenn das Ziel steht, mehr Menschen vom Auto in die Züge zu locken, muss neben vertretbaren Fahrpreisen das Angebot stimmen. Mit dem Deutschlandticket für 49 Euro im Monat gibt es nun eine Offerte, die viele Menschen vom Wechsel auf die öffentlichen Nahverkehrsmittel überzeugt hat. Nun geht es darum, Stück für Stück mehr Leistung zu bieten.

Ein Balanceakt, wie das Thüringen knappe Regionalisierungsmittel verwendet

Und das ist ein schwieriger Balanceakt. Das Land muss genau abwägen, wo sich der Einsatz des Geldes lohnt. Mehr Nahverkehrsangebote zu schaffen, kostet mehr Zuschüsse an die Bahnbetreiber. Dafür bekommt Thüringen Regionalisierungsmittel vom Bund, die zwar planmäßig leicht steigen, aber so gerade die höheren Kosten abfangen. Wenn also nicht deutlich mehr Geld in den Bahnverkehr investiert wird, sind kaum Angebotsverbesserungen möglich.

Das beerdigt Projekte wie eine Verlängerung der Pfefferminzbahn nach Jena bereits, bevor sie zu Ende gedacht sind. Doch leider fehlen selbst Perspektiven für jene Strecken, die fest etabliert sind und viel Potenzial aufweisen.

Auf der Saalbahn droht ein schlechteres Nahverkehrsangebot

Die Saalbahn zum Beispiel befördert viele Berufspendler. Zwar kehrt mit dem Doppelstock-Intercity nun regelmäßiger „Fernverkehr light“ auf die Strecke zurück, das geht aber ab Dezember zu Lasten des Nahverkehrs. Das Land Thüringen muss hier eine Einigung mit der Deutschen Bahn erzielen, dass wie zwischen Gera und Erfurt auch Nahverkehrstickets im Intercity gelten – sonst wird das neue Angebot zum Bumerang.

