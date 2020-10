Auf der Spur der Deutschritter in Jena-Zwätzen

Auf dem alten Gut in Jena-Zwätzen geht es geschäftig zu. Dort, wo schon im Mittelalter die Menschen von Landwirtschaft und Weinbau lebten und bis in die 1980er Jahre Agrarforschung betrieben wurde, entstehen derzeit moderne und luxuriöse Wohnungen für mehr als 70 Familien. Aktuell wird das Torhaus des alten Gutshofes saniert, dahinter sind bereits Neubauten errichtet worden. Und während daneben im weitläufigen Hof große Bagger alte Betonbecken zertrümmern, sind etwas weiter oben am Hang zum alten Park zwei Frauen mit Kelle und Schaber weit vorsichtiger dabei, das Gelände freizulegen. Irina Baumann und Kerstin Georgy gehören zum Grabungsteam des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie, das hier seit wenigen Tagen wieder aktiv ist. Denn: „Wir stehen hier auf geschichtsträchtigem Boden.“

Auf dem Gelände des alten Zwätzener Gutshofes entstehen in alten Gebäuden und Neubauten mehr als 70 Wohnungen. Foto: Angelika Schimmel

„In Zwätzen ist schon im 13. Jahrhundert der Deutschritterorden ansässig gewesen, sämtliche Besitzungen des Deutschen Ordens in Thüringen und im Vogtland sind etwa von 1221 bis 1809 von Zwätzen aus verwaltet worden“, erklärt Grabungsleiter Tim Schüler. Und genau jenen frühen Bewohnern des Areals sind die Archäologen jetzt auf der Spur.

„Wir waren im Bereich des Torhauses schon beschäftigt, haben dort im Rahmen einer Mauersanierung auf einer, allerdings kleineren Fläche gegraben und auch einige Befunde aus dem Hochmittelalter, also dem 14. und 15. Jahrhundert, entdeckt.“

Keramikscherben, ein Ofen, der auf das 15. oder 16. Jahrhundert datiert wird, und ein Steinbecken, das mit Absperr-Einrichtungen ausgestattet war, haben die Archäologen gefunden. „Die Funktion dieses Steinbeckens konnten wir noch nicht restlos klären, möglicherweise wurde darin Quellwasser aufgefangen und auf unterschiedliche Höhe angestaut, solche Vorrichtungen wurden bei der Flachsbearbeitung verwendet“, erklärt Schüler. Beweis dafür, dass hier einmal „hochwertige Gebäude aus Stein“ gestanden haben müssen, gibt den Archäologen so genanntes Maßwerk – kleine Steine, mit denen gotische Fenster eingefasst wurden.

Bevor die Bauarbeiten nun im hinteren Gelände – hier sollen lukrative Villen errichtet werden – weitergehen, haben die Archäologen Gelegenheit, ihre Spurensuche fortzusetzen. „Wir befinden uns hier sicher im Randbereich der vom Deutschritterorden genutzten Anlage. Doch auch hier hoffen wir auf Befunde, die uns Auskunft über die frühe Siedlung geben“, sagt Schüler.

Dass die Hänge im Saaletal überall dort, wo Quellen sprudelten, schon früh besiedelt wurden, weiß man. Genauere Auskunft darüber, wie die Menschen hier lebten, welchem Handwerk sie nachgingen, wollen die Archäologen durch ihre Grabungen geben können.

Tim Schüler vom Thüringer Landesamt für Denkmalschutz und Archäologie leitet die Grabung, die im Vorfeld von Bauarbeiten auf dem Gutsgelände stattfindet. Scherben von Gebrauchsgegenständen und Kacheln aus dem Mittelalter gehören zu den ersten Funden. Foto: Angelika Schimmel

Am Hang, etwa knapp zwei Meter unter der schwarzen Humusschicht, sind die Experten auf helle Lößschichten gestoßen, die offensichtlich bei früherer Bautätigkeit nicht umgeschichtet wurden. Im Boden darüber fanden sich unglasierte Keramik-Scherben und Teile einer so genannten Napfkachel, die an mittelalterlichen Kachelöfen für eine gute Wärmeverteilung sorgten. Außerdem machen Tim Schüler quadratische dunkle Verfärbungen im hellen Lößboden neugierig. „Das müssen wir noch untersuchen, es könnte sich um Pfosten früher Gebäude handeln.“

Noch bis Monatsende, so schätzt er, haben die Kollegen hier zu tun. Dann wird er mehr sagen können über das Ergebnis ihrer Spurensuche.

Parallel dazu sind Mitarbeiter des Landesamtes derzeit auch an der Barbarakirche in Golmsdorf tätig. Hier soll direkt an der Kirche ein kleines Sanitärgebäude entstehen. „Das gibt uns die Chance, direkt an der Kirche zu graben. Wir haben interessante Baustrukturen gefunden, die uns Hinweise zur Baugeschichte der Kirche geben.“

Im Vorfeld von Kanalarbeiten hofft Schüler im Umfeld der Kirche auf Funde aus noch früherer Zeit. „Die Lage der Kirche auf einem kleinen Bergsporn ist eine besondere. Oft haben sich an solchen Plätzen schon in der Urzeit Menschen angesiedelt“, erklärt er. Auch Golmsdorf gehöre wie Zwätzen zu jenen Dörfern im Saaletal, die durch ihre günstige Lage und das Vorhandensein von Quellen Menschen zum Bleiben veranlassten.

Bei Grabungen vor rund zehn Jahren hatten die Archäologen nur wenige hundert Meter von der Golmsdorfer Kirche entfernt Überreste einer Siedlung entdeckt, die es schon acht bis sechs Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung hier gab.

