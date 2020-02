Auf der Suche nach der „Marke Jena“

Bitte den Ball flach halten! So lässt sich Carsten Müllers Sicht auf den Punkt bringen zur Jenaer Rolle bei der Internationalen Tourismusbörse ITB nächste Woche in Berlin. Der Vize-Chef des Eigenbetriebes Jenakultur hält es für „echt illusorisch anzunehmen, dass wir bei der ITB großen Zustrom auslösen“. Es bleibe vorläufig bei der Jenaer Teilhabe am kleinen gemeinsamen ITB-Stand der „Thüringer Städtekette“. Jena setze bei der weltgrößten Tourismusmesse auf die Kontakte „mit Geschäftskunden und Entscheidern“. In anderes Licht werde wohl der ITB-Stand für Jena getaucht sein, wenn es an die Vermarktung des bis 2023 umzubauenden „Deutschen Optischen Museums“ gehe. Da gelte es, schon zwei Jahre vorher aktiv zu werden, sagte Carsten Müller. Tatsächlich seien aber „20.000 Euro besser in einen guten Online-Auftritt investiert als in einen Messe-Auftritt“. Wer heute nicht online sichtbar sei, „der hat es in der Tourismuswelt schwer“. Nicht von ungefähr habe Jena mit seiner 2017 vorgelegten Tourismus-Strategie auf die digitale Karte gesetzt: von 2018 an die Plattform www.visit-jena.de und seit vorigem Jahr die Plattform www.jenaconvention.de. „Das sind die beiden Schaufenster, die wir aufmachen“, sagte Müller.

Volkshaus-Kongresse ab 2022

„Jenaconvention“ – das ist freilich nicht allein ein Online-Angebot: Dahinter stehen mit Büro im Haus der Tourist-Info (Markt 16) die drei Jenakultur-Kolleginnen Jenny Marx, Maja Haufe und Barbara Lütz-Kranich, die Jenas „Vermarktung nach außen“ verantworten und es als kostenlose Dienstleistung bieten, den passenden Raum für Konferenzen, Messen und Tagungen zu finden. Zuvor sei es etwa für FSU, Ernst-Abbe-Hochschule, Institute und Uni-Klinikum ungemein schwer gewesen, sich selbst um Tagungsbelange in Jena zu kümmern. „Dieses kommunikative Loch haben wir nun repariert“, sagte Carsten Müller.

Auf eine höhere Stufe gelangt die Tagungsvermittlung zudem, wenn das Volkshaus als Kongresszentrum umgebaut ist. Als solches kann das Volkshaus nach Carsten Müllers Einschätzung bereits 2022 teileröffnet werden, wenn das so genannte Lehrgebäude – die einstige Heimstätte von Ernst-Abbe-Bücherei und Philharmonie-Verwaltung – fertiggestellt ist. „Das ist ein erster großer Schritt“, sagte Müller, weil so bereits das Kongresssegment „bis 600 Teilnehmer“ bespielt werden könne. „Und das ist ein Segment, wo viel passiert.“

Noch mehr Übernachtungen

Zu schauen sei nun, wie und wann der geplante Zusatzbau zwischen Volkshaus und Optischem Museum realisiert wird – vor allem als Probenraum der Philharmonie, was die Nutzbarkeit des großen Volkshaussaales mehren würde. Auch hier schlage die Handlungslähmung des quasi regierungslosen Freistaats durch. Fragen etwa zum Fördergeld für den Zwischenbau könnten nur auf Minister-Ebene abschließend beantwortet werden, erläuterte Müller. Es stehe nicht in Frage, ob der Bau kommt, „sondern in welcher Form und welchem Umfang“. Und einleuchtend: Der neuerliche Anstieg der Jenaer Zahlen für Ankünfte und Übernachtungen – siehe Übersicht im Anhang – rührt in hohem Maße von Leuten her, die in Jena geschäftlich zu Gast sind. Insofern erhöht das vergrößerte Kongress-Angebot auch aus Carsten Müllers Sicht die Anziehungskraft der Stadt. Motto: Der Tagesgast von heute ist der Tourist von morgen.

Der Kern: die Internationalisierung

All dies sind nur einige neue Aspekte der „Marke Jena“, die im Dienste des Stadtmarketings umfassend und konkret gefasst werden soll. Dazu startet die Stadt voraussichtlich im März eine Online-Befragung unter der Überschrift „Was ist Jena für Euch?“. Dabei sollen die Stärken Jenas ergründet werden, „die wir nach außen tragen“. Die Fragebögen dazu seien in zwei Bürgerworkshops erarbeitet worden; begleitet werde der Prozess von einer Hamburger Agentur, die sich mit der Marken-Führung von Städten befasst, berichtete Carsten Müller. Mindestens 3000 Rückmeldungen erhoffe man sich. Wie auch immer man um die „Marke Jena“ kreise – „die Internationalisierung ist die eigentliche Herausforderung“, sagte Carsten Müller. Jena müsse „das Willkommenheißen vorleben“. Davon profitiere die Stadt. Etwa von den Amtskollegen in Dresden wisse er, dass die dortige fremdenfeindliche Pegida-Bewegung „nicht gut ist für das Standortmarketing“.

Jena hat 2019 einen weiteren Sprung ins Plus gemacht bei den Zahlen der Ankünfte und Übernachtungen. gemacht: 217.039 Ankünfte (+9,3 Prozent im Vergleich zu 2018, 2015: 189.309) sowie 370.495 Übernachtungen (+10,7 Prozent im Vergleich zu 2018; 2015: 322.463). Mit fast 15 Prozent liegt der Anteil ausländischer Gäste deutlich über dem Thüringer Durchschnitt, was nach Einschätzung von Jenakultur vor allem auf den hohen Anteil an internationalen Geschäfts- und Tagungstouristen zurückzuführen ist.