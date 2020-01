Zum zehnten Mal werden im Mai Mitarbeiter von Firmen, Behörden und Institutionen gemeinsam an den Start gehen. André Schmidt (Somengo GmbH), Doreen Kunath (DAK), Romy Seidel (Tausendtaten), Martin Müller (Institut für Klinische Transfusionsmedizin Jena), Timo Jan (Laufservice Jena), Ralf Janke (Laufladen) freuen sich auf den Lauf am 27. Mai.

Auf die Plätze, fertig, los! Jubiläum für Jenaer Firmenlauf

Zum zehnten Mal werden am 27. Mai Mitarbeiter von Firmen, Behörden und Institutionen gemeinsam an den Start gehen – beim Jenaer Firmenlauf. Die Läufer erwartet eine 5,5 Kilometer lange Strecke. Wie bereits im Vorjahr ist auch der diesjährige Austragungsort des Firmenlaufs die Sparkassen-Arena. Es stehen maximal 3500 Startplätze zur Verfügung.

Vorrangiges Ziel beim Jenaer Firmenlauf ist nicht das Erreichen von läuferischen Bestzeiten, sondern die gemeinschaftliche Freude am Sport sowie die Stärkung des Teamgeistes. „Nicht die Leistung des Einzelnen steht im Vordergrund. Es geht vielmehr darum, die Menschen für eine gute Sache zum Laufen zu bringen“, sagt Timo Jahn, Geschäftsführer des Laufservice Jena Unternehmergesellschaft sowie Mitorganisator des Jenaer Firmenlaufes. „Das hohe Engagement der beteiligten Firmen und die Unterstützung vieler lokaler Partner motivieren uns, den Lauf jedes Jahr ein Stück weiter zu optimieren.“

Startschuss zum Jenaer Jubiläums-Lauf

Zum diesjährigen Firmenlauf werden die Läufer in Richtung Gewerbegebiet Göschwitz geführt. Wie bereits im vergangenen Jahr wird die Sparkassen-Arena wieder Start- und Zielort der Strecke sein. Durch die günstige Anbindung der Arena an den Jenaer Nahverkehr können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit ihrer Startnummer kostenlos zum Veranstaltungsgelände an- und abreisen. Ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Livemusik sorgt vor Ort zusätzlich für die Stimmung. Der Firmenlauf hat sich als wichtiger Termin in der Region etabliert.

Neu in diesem Jahr ist der konzeptionelle Wandel in einen umweltbewussten Lauf und die Vermeidung von Plastikmüll. Dazu werden extra für die Zielversorgung Mehrwegbecher produziert sowie auf der Laufstrecke ausschließlich recycelbare Pappbecher verwendet. Der Verkauf der 3500 Startplätze wird in diesem Jahr vereinheitlicht und es gibt erstmalig die Möglichkeit zum Erwerb eines Kombitickets für Firmenlauf und Frauenlauf im September. Das Veranstaltungsgelände neben der Arena wird wieder durch zahlreiche lokale Partner mitgestaltet.

Laufen für einen guten Zweck

Der Jenaer Firmenlauf steht nicht nur im Zeichen von Bewegung und Fitness, sondern fördert auch soziales Engagement. Ein Teil des Erlöses wird wieder an lokale Partner und soziale Projekte gespendet beziehungsweise für Vereinsarbeit bereitgestellt. „Es geht uns darum, dass alle Teilnehmer Spaß haben. Aber auch der gute Zweck ist uns ein wichtiges Anliegen“, betont Timo Jahn. Eine Unterstützung erhält in diesem Jahr unter anderem das Projekt „Paten für Demenz“ des Vereins Tausend Taten. Auch in diesem Jahr findet der Firmenlauf unter dem Motto „Tausche Blut gegen Startplatz“ wieder Unterstützung durch die Blutspende des Universitätsklinikums Jena.

Mit Gemeinschaftsgefühl an den Start

Ob Chefs, Auszubildende, Athleten, Hobbyläufer oder Kolleginnen und Kollegen – beim Firmenlauf steht der Teamgedanke im Vordergrund. Die Stärke eines Unternehmens spiegelt sich auch immer in der Zusammenarbeit im Team wider. Insofern zählt beim Firmenlauf nicht Wettkampfstress, sondern das gemeinsame sportliche Erlebnis in lockerer Atmosphäre.

Auch in diesem Jahr unterstützt die DAK Gesundheit den Firmenlauf als Gesundheitspartner, womit der bewegungs- und gesundheitsfördernde Aspekt des Firmenlaufs unterstrichen wird.

Startschuss für die Anmeldung zum Jenaer Firmenlauf ist am Samstag, 1. Februar. Sowohl Teams als auch Einzelpersonen können sich online unter www.jenaerfirmenlauf.de Startplätze sichern.