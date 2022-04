Auf drei Jenaer Straßenbahnlinien gilt Ferienfahrplan

Die Fahrerinnen und Fahrer des Jenaer Nahverkehrs halten seit über zwei Jahren mit ihrem engagierten Einsatz während der bis heute andauernden Corona-Pandemie den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt aufrecht. Nun stößt das Unternehmen an seine Grenzen.

Jena. Corona: Fahrtenangebot muss aufgrund krankheitsbedingten Personalmangels reduziert werden. Einschränkungen ab kommenden Montag.

An seine Grenzen stößt der Nahverkehr bei dem Versuch, auch in der Pandemie den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt aufrecht zu halten: „Alle Reserven sind aufgebraucht. Wir müssen leider aufgrund zu vieler krankheitsbedingter Ausfälle unseres Fahrpersonals den Fahrplan reduzieren“, sagt Geschäftsführer Andreas Möller. Demnach fahren ab dem kommenden Montag, 2. Mai, und bis auf Weiteres die Straßenbahnen auf den Linien 1, 4 und 5 nach dem Ferienfahrplan.

Bereits am Mittwochabend sprach Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) im Stadtrat von einem „weitreichenden Personalausfall“. Das klang dramatischer als sich die Situation jetzt darstellt, sind doch nur drei Straßenbahnlinien betroffen. Dass der Linienbetrieb nicht vollständig aufrecht gehalten werden könne, zeige einmal mehr, welche Auswirkungen die hohen Krankenstände während der noch nicht überstandenen Omikron-Welle mit sich bringen“, sagt Gerlitz am Donnerstag.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wir versuchen, so schnell wie möglich wieder das volle Fahrtenangebot anzubieten. Aber die Engpässe momentan lassen sich nicht mehr abpuffern“, sagt Andreas Möller.

Aktuelle Informationen zu den Fahrplänen erhalten Fahrgäste an den Haltestellen, in der App MeinJena und im Internet unter www.nahverkehr-jena.de. Auskünfte geben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am VMT-Servicetelefon unter der Nummer 0361-19449.