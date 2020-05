Jena. Auf Drogen hinterm Steuer eines Autos wurde am Dienstag in Jena ein 38-Jähriger von der Polizei erwischt. Für seinen 42-jährigen Beifahrer endete die Kontrolle im Gefängnis.

Auf Drogen mit dem Auto zur Polizei – Beifahrer landet im Gefängnis

Nach Angaben der Polizei wurde der 38-Jährige in seinem Auto von einer Streife in der vergangenen Nacht in Jena angehalten. Wegen einer Vielzahl an Straftaten ist er kein polizeiunbekannter.

Demnach war der Mann gerade unterwegs zu einer Polizeidienststelle, um seinen Meldeauflagen nachzukommen. Diese hatte er aufgrund einer Verurteilung auferlegt bekommen. Nach dieser muss er sich zweimal in der Woche bei der Polizei vorstellen.

An diesem Abend hatte er allerdings Drogen vor Fahrtantritt genommen, was ein bei ihm durchgeführter Schnelltest bestätigte. Daraufhin musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und weitere Anzeige in Kauf nehmen.

Der mit bei ihm im Auto sitzende Beifahrer musste sich noch in der Nacht an eine neue Bleibe gewöhnen. Der 42-Jährige war bereits mit einem Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben. Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingesperrt.