Auf Jenas Baustellen kehrt langsam Weihnachtsruhe ein

Im neuen Jahr beginnen weitere Baustellen in Jena.

Jena Einige Sperrungen werden in der kommenden Woche beendet, neue sind nicht geplant. Das sind die bestehenden Einschränkungen.

In der kommenden Woche sind von der Stadt keine neuen Baustellen angekündigt. Die Sperrung in der Winzerlaer Straße konnte beendet werden. Auf diesen Strecken ist aber weiterhin mit Behinderungen und Vollsperrungen zu rechnen:

• Artur-Becker-Straße: Halbseitige Sperrung ab Hausnummer 23 bis 19. Dezember, um eine Trinkwasserleitung zu erneuern. Zu Fuß kann die Baustelle sicher passiert werden. Umleitung zum Tierheim ist ausgeschildert.





• B7: Halbseitige Sperrung zwischen Einmündung Vor der Gembdenmühle und dem Ortseingangsschild Jena bis zum 21. Dezember. Die Straßendecke wird erneuert und Glasfaser eingebaut. Der Verkehr wird per Ampel geregelt.

• Dammstraße: Magnus-Poser-Straße bis Schenkstraße (1. Bauabschnitt), Vollsperrung bis 30. Mai zur Leitungsverlegung und Erneuerung der Straßenoberfläche. Fußgänger kommen durch. Der zweite Bauabschnitt umfasst später die Schenkstraße bis Charlottenstraße

• Drackendorf (Am Goethepark und Am König): Temporäre Einschränkungen bis 22. Dezember, Grund sind Tiefbauarbeiten zur Verlegung von Glasfaserkabeln





• Ernst-Pfeiffer-Straße: Vollsperrung bis 12. Januar, um Deckschicht und Borden einzubauen. Zu Fuß ist die Baustelle passierbar.

• Grenzstraße: Halbseitige Sperrung bei Hausnummer 2-4 für den Bau eines Mehrfamilienhauses bis 1. März.

• Holzmarkt: Vollsperrung bei Gasthof „Roter Hirsch“ nach Havarie der Trinkwasserleitung, Untersuchung von Hohlräumen/ Ausspülungen noch ausstehend. Die Busse der Linien 10, 11 und 12 des Jenaer Nahverkehrs fahren vorerst weiter eine Umleitung. Es ist mit Verspätungen zu rechnen.





• Kunitz: Temporäre Einschränkungen bis voraussichtlich 20. Dezember für Glasfaserausbau. Es kommt zu Einschränkungen im Bereich Am Mönchsberge, Am Wiesenbach, Am Spielberg, Vor dem Obertore, Kirchstraße, Lange Straße, Blumenröschenweg und Bachgasse.





• Lobeda Altstadt: Temporäre halbseitige Sperrung und Gehwegsperrung bis 29. Dezember wegen Glasfaser-Einbau. Zu Fuß ist die Baustelle passierbar.

• Lobeda Ost und Illmnitz

· Art: Temporäre halbseitige Sperrung + Gehwegsperrung

· Dauer: bis 22.12.2023

· Grund: Tiefbauarbeiten zur Verlegung von Glasfaserkabel

· Details: Zu Fuß kann die Baustelle sicher passiert werden.





• Löbichauer Straße

· Art: Vollsperrung

· Ort: untere Löbichauer Straße (Karl-Liebknecht-Straße bis Eschenplatz)

· Dauer: bis 31.03.2024

· Grund: Tiefbauarbeiten

· Details: Zu Fuß kann die Baustelle sicher passiert werden.





• Münchenrodaer Grund (Ecke Am Mühlberg)

· Art: Halbseitige Sperrung

· Dauer: bis 20.12.2023

· Grund: Felssicherungsarbeiten

· Details: Der Sperrbereich liegt hinter der Einmündung Am Mühlberg hochwärts in Fahrtrichtung Schottplatz.





• 2x Naumburger Straße

· Art: Halbseitige Sperrung

· Dauer: bis 31.01.2024

· Grund: Umbau der Straßenbahnhaltestelle + Einbau Gleiswechsel

· Details: Im Bauzeitraum wird eine Einbahnstraße von der Einmündung Zitzmannstraße bis Altenburger Straße installiert. Die Einbahnstraße ist in Richtung stadteinwärts befahrbar. Zu Fuß kann die Baustelle sicher passiert werden.

Art: Halbseitige Sperrung

Ort: Höhe Hausnummer 161

Dauer: bis 22.12.2023

Grund: Einbau Trafostation

Details: Zu Fuß Gehende werden mit Hilfe eines Fußgängernotweges sicher an der Baustelle im Gehwegbereich vorbeigeführt. Der Verkehr agiert währenddessen wechselseitig.





• Nollendorfer Straße

· Art: Vollsperrung

· Ort: zwischen Thomas-Mann-Straße und Dornburger Straße

· Dauer: bis 30.05.2024

· Grund: Grundhafte Straßensanierung





2x Oberaue

· Art: Vollsperrung

· Ort: Vom Saaleeingang Ernst-Abbe-Sportfeld bis kurz vor die Lichtenhainer Brücke

· Dauer: bis 31.03.2024

· Grund: Arbeiten an der Stadion Tribüne

· Details: Die Lichtenhainer Brücke ist von der Sperrung nicht betroffen. Eine Umleitung für zu Fuß Gehende und Radfahrende ist ausgeschildert.

· Art: Halbseitige Sperrung

· Ort: Stadionhauptzufahrt

· Dauer: bis 22.12.2023

· Grund: Ausbau der Straße und Nebenanlagen

· Details: Die Baustelle kann passiert werden, jedoch ist mit Behinderungen zu rechnen. Radfahrerende können die Baustelle sicher und zügig umfahren. Hierzu wurde extra eine Umleitung eingerichtet und ausgeschildert.





• Parkplatz Am Anger

Art: Teilsperrung

Dauer: bis 22.12.2023

Grund: angrenzende Abrissarbeiten

Details: Es muss ein Sicherheitsbereich eingerichtet werden.





• Rautal

· Art: Halbseitige Sperrung

· Ort: von Einmündung Erich-Kuithan-Straße bis Einmündung Ottoger-Mühlmann-Straße

· Dauer: bis 22.12.2023

· Grund: Asphaltarbeiten + Erstellung neuer Gehweg

· Details: Die Zufahrt zur Straße Am Rosenhang bleibt weiterhin gesperrt. Anlieger müssen über den Flurweg fahren.

· Zusatz: Die Zufahrt zur Erich-Kuithan-Straße ist nur dem Busverkehr gestattet!





• Remderoda

· Art: Vollsperrung

· Ort: Straße in Richtung Remderoda

· Dauer: bis 30.05.2024

· Grund: Verlegung Trinkwasserleitung

· Details: Eine Umleitung über Münchenroda wird ausgeschildert.





• Sandweg

· Art: Vollsperrung

· Ort: Hausnummer 4-8

· Dauer: bis 22.12.2023

· Grund: Erneuerung der Fernwärmeleitung

· Details: Zu Fuß kann die Baustelle sicher passiert werden.





• Schroeterstraße

· Art: Vollsperrung

· Ort: von Einmündung Strigelstraße bis zur Einmündung Am Friedensberg

· Dauer: bis 30.04.2024

· Grund: Grundhafter Ausbau der Straße

· Details: Ein zweiter Bauabschnitt für die restliche Straße folgt voraussichtlich ab Mai 2024.





• Wöllnitz

· Art: Temporäre Halbseitige Sperrung + Gehwegsperrung

· Dauer: bis 22.12.2023

· Grund: Tiefbauarbeiten zur Verlegung von Glasfaserkabeln

· Details: Zu Fuß kann die Baustelle sicher passiert werden.





• Ziegenhain

Art: Temporäre Sperrungen

Dauer: bis 22. Dezeember

Grund: Fortsetzung der Tiefbauarbeiten zur Verlegung von Glasfaserkabeln





• Zum Ziskauer Tal (Lützeroda)

· Art: Vollsperrung

· Dauer: bis 22.12.2023

· Grund: Tiefbauarbeiten (Abwasser; Trinkwasser)

· Details: Eine Umleitung wird vor Ort ausgeschildert.

Ankündigung

• Schweizerhöhenweg: Baumaßnahme Hochbehälter. Die mit der oben genannten Baumaßnahme zusammenhängenden Halteverbotsstrecken und Umleitungsbeschilderungen werden deaktiviert. Die Baumaßnahme geht in die Winterpause und wird erst im nächsten Jahr fortgesetzt.

• Naumburger Straße: Halbseitige Sperrung ab Hausnummer 100, Einmündung Flurweg und Einmündung Am Plan

Beginn: In der 3. Kalenderwoche 2024 für Prüfung der Straßenoberfläche