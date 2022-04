Auf zum Damenviertelfest am 1. Mai in Jena

Das Schönste am 1. Mai in Jena: das Damenviertelfest. Es wird am Sonntag von 11 bis 17 Uhr in der Sophienstraße gefeiert.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir das Fest in diesem Jahr feiern können“, sagt die Ortsteilbürgermeisterin von Jena-Zentrum, Kathleen Lützkendorf. Im vergangenen Jahr habe man das Fest angesichts der Pandemie auf den Weltkindertag im September verschieben müssen. Im Jahr 2020 habe es komplett ausfallen müssen. „Die Besucher kommen von allen Seiten. Das Fest ist ein beliebter Treffpunkt für die ganze Familie geworden. Und immer wieder schön ist es zu sehen, dass eine Straße auch mal anders genutzt werden kann.“

Das Fest wird wie immer organisiert und unterstützt von Anwohnern und Gewerbetreibenden des Damenviertels und dem Ortsteilrat Jena-Zentrum. Das kleine, aber feine Programm wird unter anderem wieder gestaltet von der künstlerischen Abendschule, dem Zauberer Frank Galahad, der Stelzenfee, der Junior-Brass-Band und DJ Smoking Joe. Neben Bastelständen gibt es auch eine Pflanzenbörse vom Unverpackt-Laden Jeninchen und zahlreiche Informationen zur „Zero Waste Idee“.

Das Modelabel Loliya, der Förderverein des Kindergartens „Janusz Korczak“, das Steinarium, „Dude’s Comic Corner“ und viele Läden aus dem Viertel sind dabei. Auch der Ortsteilrat Jena-Zentrum wird sich mit einem Stand präsentieren, und die freiwillige Feuerwehr mit ihrem Einsatzwagen zum Bestaunen, Einsteigen und „Feuer löschen“ für Kinder ist eingeladen.

Für das leibliche Wohl sei bestens gesorgt – Leckereien vom Jeninchen, einem großen Getränkesortiment von der Papiermühle, dem Sophienstübl, dem Handeis, Zimtschnecken und Langosch werden angeboten. Außerdem gibt es selbst gebackenen Kuchen und vieles mehr.

Weitere Infos, das vollständige Programm sowie Kontaktmöglichkeiten gibt es unter www.facebook.com/damenviertelfest.jena