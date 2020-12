Auffahrunfall in Jena – 82-Jährige verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Camburger Straße am Mittwoch gegen 14.30 Uhr. Der Fahrer eines Pkw VW fuhr in stadtauswärtiger Richtung, als dieser aus einem nicht erkennbaren Grund stark bremste. Dies bemerkte der dahinter fahrende Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf diesen auf.

In Folge des Unfalls musste ein hinter beiden Pkw fahrender Linienbus eine Gefahrenbremsung einleiten. Dadurch fiel eine 82-jährige Frau, die als Fahrgast im Bus saß, von ihrem Sitz und verletzte sich. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Es kam zu leichten Verkehrseinschränkungen.

