Aufgebrochener Staubsaugerautomat und missachtete Vorfahrt: Die Polizeimeldungen aus Jena

Jena. In Jena sind am Donnerstag mehrere Einbruchversuche gescheitert. Eine 36-Jährige verletzte sich bei einem Verkehrsunfall.

Unbekannte Täter sind am frühen Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr daran gescheitert, einen Warenautomaten in der Hermann-Pistor-Straße aufzubrechen. Laut Polizeimeldung geht man den Hinweisen zum versuchten Aufbruch nun dennoch nach.

36-Jährige bei Unfall verletzt

Bei einer Kollision zweier Autos in der Jenertal, Kreuzung Wöllnitzer Straße, ist am Donnerstagmittag eine 36 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei in ihrer Meldung schreibt, hatte ein 61-jähriger BMW-Fahrer die Vorfahrt der Frau beim Queren der Wöllnitzer Straße missachtet. Beide Autos wurden beschädigt.

Einbrecher durchwühlen Kegelbahn

Einbrecher sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Kegelbahn im Burgauer Weg eingebrochen. Die Unbekannten durchwühlten die Räumlichkeiten und richteten Schäden an, schreibt die Polizei in einer Meldung. Außerdem wurden zwei Graffiti an der Fassade festgestellt. Nun wird überprüft, ob beide Taten im Zusammenhang stehen.

Staubsaugerautomat aufbebrochen

In der Camburger Straße ist in der Nacht zu Donnerstag ein Staubsaugerautomat aufgebrochen worden. Laut Polizei erbeuteten die Täter geringe Mengen Bargeld. Die Beamten haben nun die Ermittlungen aufgenommen.